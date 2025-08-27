Ni coliflor ni bledes: Aquest menjar de Mercadona és molt sa i és exquisit
Mercadona sorprèn amb una solució pensada per a qui busca practicitat a la cuina sense complicar-se massa
Mercadona torna a ser protagonista en la conversa sobre com la rutina diària pot transformar-se en quelcom molt més suportable. La marca introdueix fórmules enginyoses que trenquen amb la cuina tradicional. La seva manera d'innovar connecta amb qui busca solucions ràpides sense perdre frescor.
Mercadona ha trobat la manera de capgirar el que sempre semblava un procés lent i avorrit. Ara la senzillesa i la practicitat es barregen en un format que crida l'atenció. La proposta destaca per resoldre amb enginy un dels majors reptes del dia a dia.
La proposta més còmoda per a qui busca rapidesa
Mercadona ha posat a l'abast de tothom una bossa de floretes de bròquil rentades i llestes per cuinar que s'adapten a qualsevol menú del dia a dia. El format resulta pràctic perquè només cal escalfar. Amb aquest producte s'eliminen els passos més feixucs, com el rentat, el tallat i la preparació prèvia a la cuina.
La presentació és senzilla i funcional: s'ofereix en una bossa de 230 grams que cap a qualsevol nevera i s'adapta tant a famílies com a persones que viuen soles. El preu és d'1,60 euros, cosa que la converteix en una opció assequible per incloure a la compra setmanal. I la comoditat no es limita a l'envasat, ja que l'ús és molt intuïtiu.
Per cuinar al microones, n'hi ha prou amb introduir la bossa sense obrir ni perforar durant cinc minuts a màxima potència. El vapor infla l'envàs i pot produir algun so, cosa que indica que el procés està en marxa. Després, s'obre amb cura i el bròquil ja està llest per ser servit i condimentat al gust.
Si es prefereix una cocció més tradicional, el contingut de la bossa també es pot bullir en un litre d'aigua durant el mateix temps. Un cop escorregut, queda preparat per acompanyar carns, peixos o fins i tot com a plat principal. Aquesta versatilitat el converteix en un recurs molt útil per improvisar àpats ràpids i equilibrats.
Avantatges d'incloure el bròquil de Mercadona al menú
El bròquil que ofereix Mercadona destaca per la frescor i per la manera com simplifica la rutina culinària sense perdre valor nutricional. Com que ja està rentat i tallat, s'elimina l'esforç previ que normalment frena el seu consum. El resultat és un aliment llest per integrar-se en qualsevol recepta amb només uns minuts de cocció.
El preu d'1,60 euros fa que sigui una alternativa econòmica davant d'altres formats de verdures preparades. Això reforça el seu atractiu per a qui vol mantenir una dieta saludable sense apujar massa la despesa a la cistella de la compra. Amb un cost ajustat, s'obté una ració equilibrada i llesta en pocs minuts.
La facilitat de preparació converteix aquestes floretes en un suport ideal per a persones amb poc temps. Estudiants, famílies amb agenda atapeïda o qui treballa des de casa hi troben un recurs que encaixa perfectament en el seu ritme diari. I el millor és que no exigeix coneixements culinaris avançats per obtenir un bon resultat.
Mercadona aposta amb aquest format per una solució pràctica que combina qualitat, comoditat i preu ajustat. El bròquil es converteix així en una verdura accessible per a tots els públics, amb un envàs que garanteix frescor i rapidesa en la preparació. Una opció dissenyada per a qui vol cuidar-se sense complicacions innecessàries.
Preus i ofertes actualitzats el dia 26/08/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no se'n fa responsable dels possibles canvis
