Ni aceite de oliva, ni huevos: El producto que ahora está mucho más barato en el súper

Los precios de productos básicos han sufrido grandes alteraciones en los últimos años, afectando directamente a los hogares. Muchos productos que antes se consideraban económicos, como el aceite de oliva y los huevos, han subido considerablemente. Sin embargo, hay un producto que ha sorprendido a todos con su caída de precios en los supermercados.

Este cambio en los precios responde a una decisión reciente tomada en India, uno de los principales productores de arroz. Este producto, clave en la alimentación mundial, ha visto una disminución de precios gracias a una nueva medida tomada por el país asiático.

La caída de precios del arroz: un cambio inesperado

India, el mayor productor de arroz del mundo, ha levantado las restricciones a sus exportaciones que estaban vigentes desde 2022. Este movimiento se produce tras la incertidumbre provocada por la guerra de Ucrania, que llevó a India a limitar sus exportaciones para evitar escasez interna. Sin embargo, en marzo de este año, el país asiático decidió liberalizar su mercado de arroz, lo que ha generado una notable reducción de los precios internacionales de este producto.

El arroz blanco tailandés, por ejemplo, ha experimentado una caída de precio, pasando de 669 dólares por tonelada en enero a los 405 dólares actuales. Este fenómeno también se ha observado en otros grandes productores de arroz, como Pakistán y Vietnam, que han visto una reducción de sus precios.

Este aumento en la oferta ha tenido un gran impacto en los supermercados de todo el mundo, incluido en España, donde el arroz basmati ha bajado de precio. En cadenas como Dia, el paquete de 1 kg ha bajado un 4,3%, pasando de 2,45 euros a 2,35 euros entre febrero y marzo.

Perspectivas futuras para el arroz en el mercado global

La liberalización del mercado de arroz por parte de India promete seguir influyendo en los precios internacionales durante los próximos meses. Se espera que las exportaciones del país aumenten considerablemente, alcanzando los 21,5 millones de toneladas entre septiembre de 2024 y octubre de 2025. Este incremento en la oferta podría seguir presionando los precios a la baja, lo que beneficiaría aún más a los consumidores de todo el mundo.

Ashok Gulati, economista del Indian Council for Research on International Relations, advierte que si exportan más de 20 millones de toneladas, inundarán el mercado global y reducirán aún más los precios. El impacto de este aumento en las exportaciones será significativo, no solo en los mercados asiáticos, sino también en Europa y América Latina, donde los precios del arroz podrían seguir disminuyendo.

El gobierno indio tiene grandes planes para su sector agrícola. El ministro de Comercio, Piyush Goyal, ha señalado que uno de sus objetivos es duplicar las exportaciones agrícolas de India, alcanzando los 100.000 millones de dólares en 2030. Si estos planes se cumplen, el arroz continuará siendo una de las principales exportaciones de India, lo que fortalecerá su presencia en los mercados internacionales y podría mantener los precios bajos.