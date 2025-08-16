Mercadona vuelve a lanzar el manjar que tanto pedían sus clientes: menuda delicia

Mercadona vuelve a sorprender con un regreso inesperado que cambiará tu forma de cocinar. Este producto, que ya conocías, ahora llega con un toque diferente que no podrás dejar de probar. Es una nueva versión que te hará replantearte tus recetas más tradicionales.

Lo que Mercadona acaba de poner en sus estantes es algo que elevará tus platos de siempre. No se trata de un simple regreso, sino de una reinvención que hará que tu cocina brille. Un ingrediente que transforma cualquier receta sin esfuerzo.

Regreso a las estanterías de Mercadona

Mercadona ha decidido reincorporar a su oferta un producto muy conocido entre los clientes. Esta vez, se trata de un alimento que tiene gran aceptación, especialmente entre los que buscan calidad y sabor. Lo que llama la atención de este regreso es su versatilidad y la facilidad con la que se adapta a diferentes platos.

Este producto destaca por su sabor suave y una textura diferente al tocino tradicional. En lugar de ser grasoso, tiene un toque más magro, lo que lo hace más ligero y apto para diversas preparaciones. La elección de la carne es clave: en lugar de panceta, se utiliza lomo de cerdo, un corte más fino y menos graso.

El lomo back bacon es una excelente opción para quienes disfrutan de los desayunos estilo británico. Es un ingrediente fácil de cocinar y se adapta bien a los gustos de todos. Cocinarlo es sencillo, y se puede disfrutar tanto en tostadas como en platos más elaborados.

Este alimento se presenta en bandejas de 200 gramos, lo que lo convierte en una opción accesible y fácil de almacenar. El precio de 2,65 euros es bastante razonable si se compara con productos similares en el mercado. Mercadona ha conseguido mantener un precio competitivo, algo que siempre es un plus para los consumidores.

Un toque británico para tus platos

El lomo back bacon es mucho más que una opción para el desayuno. Su sabor y textura lo hacen perfecto para una gran variedad de platos, desde ensaladas hasta pastas. En las cenas rápidas también es ideal, por lo que no hay que limitar su uso solo a las primeras horas del día.

Este tipo de bacon se caracteriza por su suave sabor ahumado, lo que permite incorporarlo a una gran variedad de combinaciones. En ensaladas, por ejemplo, aporta un toque crujiente que no pasa desapercibido. Además, puedes añadirlo a platos de pasta o incluso usarlo en pizza para un toque distinto.

A pesar de ser un producto británico, el lomo back bacon ha sido bien recibido en España, especialmente entre aquellos que buscan algo diferente. Su presentación en bandeja es muy cómoda y ayuda a conservar su frescura por más tiempo. La facilidad de uso hace que este producto sea una opción ideal para quienes no quieren complicarse en la cocina.

Lo mejor es que, a pesar de su sabor delicioso, no necesitas mucho para que se destaque en cualquier receta. El lomo back bacon se adapta bien a las preparaciones sin sobrecargar los platos. Mercadona ha logrado un producto equilibrado, ideal para una amplia gama de opciones culinarias.

Precios y ofertas actualizados el día 13/08/2025. Pueden sufrir modificaciones o cancelaciones, y E-Notícies no se hace responsable de los posibles cambios