Mercadona torna a llançar el menjar que tant demanaven els seus clients: quina delícia
Mercadona ha reintroduït un producte a les seves botigues que farà que la teva cuina sigui més saborosa i pràctica que mai
Mercadona torna a sorprendre amb un retorn inesperat que canviarà la teva manera de cuinar. Aquest producte, que ja coneixies, ara arriba amb un toc diferent que no podràs deixar de tastar. És una nova versió que et farà replantejar les teves receptes més tradicionals.
El que Mercadona acaba de posar als seus prestatges és quelcom que elevarà els teus plats de sempre. No es tracta d’un simple retorn, sinó d’una reinvenció que farà que la teva cuina brilli. Un ingredient que transforma qualsevol recepta sense esforç.
Retorn als prestatges de Mercadona
Mercadona ha decidit reincorporar a la seva oferta un producte molt conegut entre els clients. Aquesta vegada, es tracta d’un aliment que té una gran acceptació, especialment entre els qui busquen qualitat i sabor. El que crida l’atenció d’aquest retorn és la seva versatilitat i la facilitat amb què s’adapta a diferents plats.
Aquest producte destaca pel seu sabor suau i una textura diferent del bacó tradicional. En lloc de ser greixós, té un toc més magre, cosa que el fa més lleuger i apte per a diverses preparacions. L’elecció de la carn és clau: en lloc de cansalada, s’utilitza llom de porc, un tall més fi i menys greixós.
El llom back bacon és una excel·lent opció per a qui gaudeix dels esmorzars d’estil britànic. És un ingredient fàcil de cuinar i s’adapta bé als gustos de tothom. Cuinar-lo és senzill, i es pot gaudir tant en torrades com en plats més elaborats.
Aquest aliment es presenta en safates de 200 grams, cosa que el converteix en una opció accessible i fàcil d’emmagatzemar. El preu de 2,65 euros és força raonable si es compara amb productes similars al mercat. Mercadona ha aconseguit mantenir un preu competitiu, quelcom que sempre és un plus per als consumidors.
Un toc britànic per als teus plats
El llom back bacon és molt més que una opció per a l’esmorzar. El seu sabor i textura el fan perfecte per a una gran varietat de plats, des d’amanides fins a pastes. En els sopars ràpids també és ideal, per la qual cosa no cal limitar-ne l’ús només a les primeres hores del dia.
Aquest tipus de bacó es caracteritza pel seu suau sabor fumat, cosa que permet incorporar-lo a una gran varietat de combinacions. En amanides, per exemple, aporta un toc cruixent que no passa desapercebut. A més, pots afegir-lo a plats de pasta o fins i tot fer-lo servir en pizza per a un toc diferent.
Tot i ser un producte britànic, el llom back bacon ha estat ben rebut a Espanya, especialment entre aquells que busquen quelcom diferent. La seva presentació en safata és molt còmoda i ajuda a conservar-ne la frescor durant més temps. La facilitat d’ús fa que aquest producte sigui una opció ideal per a qui no vol complicar-se a la cuina.
El millor és que, tot i el seu sabor deliciós, no en cal gaire perquè destaqui en qualsevol recepta. El llom back bacon s’adapta bé a les preparacions sense sobrecarregar els plats. Mercadona ha aconseguit un producte equilibrat, ideal per a una àmplia gamma d’opcions culinàries.
Preus i ofertes actualitzats el dia 13/08/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no se’n fa responsable dels possibles canvis
Més notícies: