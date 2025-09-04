Mercadona rompe esquemas con un cambio sorprendente en uno de sus básicos más vendidos

Mercadona vuelve a sacudir la rutina con un movimiento que nadie tenía en el radar, demostrando que sabe cómo reinventarse. La cadena sorprende con una novedad que mezcla sencillez y audacia en su propuesta. El resultado es un cambio inesperado que confirma que Mercadona no se conforma con lo de siempre.

En cada pasillo, Mercadona logra mantener la intriga con giros que parecen pequeños, pero transforman la experiencia. Esta vez la marca valenciana juega con los sabores de una forma que no pasa desapercibida. La fórmula es tan atrevida que Mercadona consigue que lo cotidiano se sienta totalmente distinto.

Una propuesta ligera que sorprende con nuevos sabores

Mercadona ha renovado uno de sus yogures más conocidos dentro de la gama saludable, introduciendo un cambio que añade frescura sin alterar su esencia nutritiva. El nuevo pack mantiene la base de 0 % materia grasa y sin azúcares añadidos, reforzando su atractivo para quienes buscan opciones más ligeras. Ahora incorpora un sabor tropical que sustituye a la piña y equilibra mejor la variedad de frutas.

El formato sigue siendo muy práctico, con ocho unidades de 125 gramos cada una, ideal para cubrir desayunos, meriendas o tentempiés. El precio se mantiene en 1,60 euros, una cifra asequible que consolida la competitividad de la gama frente a otras marcas. Hacendado vuelve a demostrar que es posible combinar calidad nutricional con un coste ajustado.

El cambio introduce dos yogures de coco que se suman a los de fresa, frutos silvestres y pera, configurando un surtido más variado. Esta combinación responde a la demanda de quienes quieren sabores clásicos y también un punto diferente. El resultado es un equilibrio entre lo cotidiano y lo exótico que amplía las posibilidades de consumo.

La estrategia de Mercadona consiste en pequeñas modificaciones que revitalizan sus productos sin perder la coherencia con lo que ya funciona. En este caso, el yogur sigue siendo bajo en grasa y sin azúcares, pero con un plus en sabor. Así logra mantenerse atractivo para consumidores que valoran tanto la salud como el disfrute.

El yogur saludable que se adapta a las rutinas actuales

El punto fuerte de este yogur de Mercadona es su perfil nutricional, que encaja en dietas de control de peso o equilibradas. Con 0 % materia grasa y sin azúcares añadidos, se convierte en una elección ligera y funcional. Es un aliado perfecto para quienes buscan mantener un estilo de vida más saludable.

El sabor coco aporta un toque fresco que rompe la rutina de los lácteos tradicionales. La mezcla con fresa, frutos silvestres y pera da como resultado una variedad equilibrada. Así, un mismo pack permite disfrutar de experiencias diferentes cada día sin renunciar a la coherencia de la gama.

El precio de 1,60 euros consolida a este yogur como un producto accesible dentro de la cesta de la compra semanal. Mercadona sabe que el consumidor exige alimentos saludables sin que supongan un gasto excesivo. Con este formato, consigue que la nutrición equilibrada llegue a más hogares sin complicaciones.

La estrategia refuerza la línea Hacendado como referente en yogures ligeros y variados. El pack de ocho unidades permite organizar el consumo de toda la familia de manera cómoda y práctica. Con esta novedad, la cadena valenciana mantiene su compromiso de combinar salud, sabor y precio competitivo en un mismo producto.

Precios y ofertas actualizados el día 03/09/2025. Pueden sufrir modificaciones o cancelaciones, y E-Notícies no se hace responsable de los posibles cambios