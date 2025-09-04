Mercadona trenca esquemes amb un canvi sorprenent en un dels seus bàsics més venuts
Mercadona continua marcant tendència amb un canvi inesperat que conquista aquells que busquen opcions saludables
Mercadona torna a sacsejar la rutina amb un moviment que ningú tenia al radar, demostrant que sap com reinventar-se. La cadena sorprèn amb una novetat que barreja senzillesa i audàcia en la seva proposta. El resultat és un canvi inesperat que confirma que Mercadona no es conforma amb el de sempre.
A cada passadís, Mercadona aconsegueix mantenir la intriga amb girs que semblen petits, però transformen l’experiència. Aquesta vegada la marca valenciana juga amb els sabors d’una manera que no passa desapercebuda. La fórmula és tan atrevida que Mercadona fa que el quotidià se senti totalment diferent.
Una proposta lleugera que sorprèn amb nous sabors
Mercadona ha renovat un dels seus iogurts més coneguts dins de la gamma saludable, introduint un canvi que afegeix frescor sense alterar-ne l’essència nutritiva. El nou pack manté la base de 0 % matèria grassa i sense sucres afegits, reforçant el seu atractiu per a qui busca opcions més lleugeres. Ara incorpora un sabor tropical que substitueix la pinya i equilibra millor la varietat de fruites.
El format continua sent molt pràctic, amb vuit unitats de 125 grams cadascuna, ideal per cobrir esmorzars, berenars o tentempiés. El preu es manté en 1,60 euros, una xifra assequible que consolida la competitivitat de la gamma davant d’altres marques. Hacendado torna a demostrar que és possible combinar qualitat nutricional amb un cost ajustat.
El canvi introdueix dos iogurts de coco que se sumen als de maduixa, fruits del bosc i pera, configurant un assortiment més variat. Aquesta combinació respon a la demanda de qui vol sabors clàssics i també un punt diferent. El resultat és un equilibri entre el quotidià i l’exòtic que amplia les possibilitats de consum.
L’estratègia de Mercadona consisteix en petites modificacions que revitalitzen els seus productes sense perdre la coherència amb el que ja funciona. En aquest cas, el iogurt continua sent baix en greix i sense sucres, però amb un plus en sabor. Així aconsegueix mantenir-se atractiu per a consumidors que valoren tant la salut com el gaudi.
El iogurt saludable que s’adapta a les rutines actuals
El punt fort d’aquest iogurt de Mercadona és el seu perfil nutricional, que encaixa en dietes de control de pes o equilibrades. Amb 0 % matèria grassa i sense sucres afegits, es converteix en una elecció lleugera i funcional. És un aliat perfecte per a qui vol mantenir un estil de vida més saludable.
El sabor coco aporta un toc fresc que trenca la rutina dels làctics tradicionals. La barreja amb maduixa, fruits del bosc i pera dona com a resultat una varietat equilibrada. Així, un mateix pack permet gaudir d’experiències diferents cada dia sense renunciar a la coherència de la gamma.
El preu d’1,60 euros consolida aquest iogurt com un producte accessible dins de la cistella de la compra setmanal. Mercadona sap que el consumidor exigeix aliments saludables sense que suposin una despesa excessiva. Amb aquest format, aconsegueix que la nutrició equilibrada arribi a més llars sense complicacions.
L’estratègia reforça la línia Hacendado com a referent en iogurts lleugers i variats. El pack de vuit unitats permet organitzar el consum de tota la família de manera còmoda i pràctica. Amb aquesta novetat, la cadena valenciana manté el seu compromís de combinar salut, sabor i preu competitiu en un mateix producte.
