Máxima felicidad en Mercadona por la última locura para tu perro: le encantará

Mercadona ha vuelto a generar sorpresa en la sección de mascotas con una novedad inesperada que llama la atención de quienes buscan algo diferente en su compra habitual. El movimiento de Mercadona confirma que aprovecha cada oportunidad para añadir propuestas capaces de destacar con facilidad. Con esta novedad, Mercadona refuerza su papel como cadena cercana, capaz de combinar innovación y sencillez en un producto.

Mercadona no deja de innovar en terrenos poco habituales, y con este lanzamiento consigue alterar la rutina de quienes pensaban que ya nada podía sorprenderles en el lineal. La propuesta de Mercadona genera curiosidad entre los consumidores, provocando conversaciones y despertando un interés que va más allá de la simple compra semanal. El nuevo movimiento de Mercadona refleja su habilidad para adaptarse a lo que piden los clientes.

Una novedad en la sección de mascotas de Mercadona

Mercadona ha lanzado unos nuggets para perro adulto con un 80% de pollo, una composición que refuerza su valor nutritivo y su atractivo. El paquete es de 80 gramos y ofrece un formato reducido que facilita tanto el almacenamiento en casa como el transporte cuando se quiere llevar fuera en salidas. Estos nuggets se convierten en un recurso fácil de incorporar en la rutina de cuidado, sin necesidad de realizar cambios drásticos en la alimentación principal.

El producto está elaborado para destacar frente a otros snacks con menor contenido cárnico, aportando proteínas en una textura firme. Su tamaño compacto lo hace ideal para utilizar durante los paseos o sesiones de entrenamiento, ya que no ocupa espacio y se administra sin complicaciones. Al tratarse de piezas pequeñas, resulta cómodo controlar las cantidades ofrecidas, manteniendo siempre el equilibrio en la dieta general de cada mascota.

Mercadona refuerza así su estrategia de ampliar el surtido de alimentación para mascotas, apostando por fórmulas sencillas y directas que inspiran confianza. La proporción de 80 por ciento de pollo es un dato que diferencia estos nuggets en el mercado, garantizando una calidad adecuada en cada porción. Con este lanzamiento, la cadena demuestra que no descuida un segmento en constante crecimiento y que se adapta a las demandas de sus clientes.

El precio se sitúa en 1,35 euros, un importe competitivo que facilita la compra recurrente sin que suponga un esfuerzo extra en el gasto mensual. Este coste moderado permite incluirlos en la compra semanal junto a otros básicos, lo que simplifica la planificación para los dueños de mascotas. Además, la disponibilidad en cualquier Mercadona contribuye a que el producto sea fácil de encontrar sin necesidad de acudir a tiendas especializadas.

Qué aportan los nuggets de Mercadona a la dieta canina

Los nuggets de Mercadona cumplen una doble función, sirviendo como premio ocasional y también como herramienta útil en el refuerzo positivo del adiestramiento. Su consistencia compacta permite dividir las piezas con facilidad, adaptando cada ración al tamaño del perro y evitando el riesgo de exceder cantidades. Esto los convierte en un aliado práctico para dueños que buscan comodidad y un producto flexible en diferentes contextos de la rutina canina.

El envase informa de manera clara sobre la composición con 80 % de pollo, el peso total de 80 gramos y el precio de 1,35 euros, evitando confusiones. La transparencia en el etiquetado es un valor añadido que distingue al producto frente a otros snacks con fórmulas menos claras y datos poco visibles. Mercadona refuerza su imagen como cadena que apuesta por la sencillez, un aspecto muy apreciado por consumidores que desean decisiones rápidas y seguras.

La disponibilidad masiva de estos nuggets en la red de supermercados Mercadona añade un factor clave de accesibilidad para cualquier perfil de comprador. Su presencia en la compra semanal elimina la necesidad de desplazarse a tiendas especializadas o recurrir a pedidos online con esperas de varios días. De esta manera, el producto se integra con facilidad en la cesta básica, ampliando la oferta de consumo habitual para el cuidado de las mascotas.

La relación calidad-precio de los nuggets de Mercadona fortalece la posición de la cadena en el segmento de alimentación canina, un área con fuerte crecimiento. Su precio de 1,35 euros sitúa a este snack en una categoría atractiva frente a alternativas más costosas o con menor calidad nutricional. Este lanzamiento refuerza la idea de que Mercadona se consolida como un referente global en el hogar, cubriendo también las necesidades de las mascotas.

Precios y ofertas actualizados el día 10/09/2025. Pueden sufrir modificaciones o cancelaciones, y E-Notícies no se hace responsable de los posibles cambios