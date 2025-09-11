Màxima felicitat a Mercadona per la darrera bogeria per al teu gos: li encantarà
Mercadona amplia la seva aposta per la cura animal amb una novetat pensada per sorprendre els amos més exigents
Mercadona ha tornat a generar sorpresa a la secció de mascotes amb una novetat inesperada que crida l'atenció de qui busca alguna cosa diferent en la seva compra habitual. El moviment de Mercadona confirma que aprofita cada oportunitat per afegir propostes capaces de destacar amb facilitat. Amb aquesta novetat, Mercadona reforça el seu paper com a cadena propera, capaç de combinar innovació i senzillesa en un producte.
Mercadona no deixa d'innovar en terrenys poc habituals, i amb aquest llançament aconsegueix alterar la rutina de qui pensava que ja res els podia sorprendre al lineal. La proposta de Mercadona genera curiositat entre els consumidors, provocant converses i despertant un interès que va més enllà de la simple compra setmanal. El nou moviment de Mercadona reflecteix la seva habilitat per adaptar-se al que demanen els clients.
Una novetat a la secció de mascotes de Mercadona
Mercadona ha llançat uns nuggets per a gos adult amb un 80% de pollastre, una composició que reforça el seu valor nutritiu i el seu atractiu. El paquet és de 80 grams i ofereix un format reduït que facilita tant l'emmagatzematge a casa com el transport quan es vol portar fora en sortides. Aquests nuggets es converteixen en un recurs fàcil d'incorporar a la rutina de cura, sense necessitat de fer canvis dràstics en l'alimentació principal.
El producte està elaborat per destacar davant d'altres snacks amb menor contingut carni, aportant proteïnes en una textura ferma. La seva mida compacta el fa ideal per utilitzar durant els passejos o sessions d'entrenament, ja que no ocupa espai i s'administra sense complicacions. Com que es tracta de peces petites, resulta còmode controlar les quantitats ofertes, mantenint sempre l'equilibri en la dieta general de cada mascota.
Mercadona reforça així la seva estratègia d'ampliar l'assortiment d'alimentació per a mascotes, apostant per fórmules senzilles i directes que inspiren confiança. La proporció del 80 per cent de pollastre és una dada que diferencia aquests nuggets al mercat, garantint una qualitat adequada a cada porció. Amb aquest llançament, la cadena demostra que no descuida un segment en constant creixement i que s'adapta a les demandes dels seus clients.
El preu se situa en 1,35 euros, un import competitiu que facilita la compra recurrent sense que suposi un esforç extra en la despesa mensual. Aquest cost moderat permet incloure'ls a la compra setmanal juntament amb altres bàsics, cosa que simplifica la planificació per als propietaris de mascotes. A més, la disponibilitat a qualsevol Mercadona contribueix al fet que el producte sigui fàcil de trobar sense necessitat d'anar a botigues especialitzades.
Què aporten els nuggets de Mercadona a la dieta canina
Els nuggets de Mercadona compleixen una doble funció, servint com a premi ocasional i també com a eina útil en el reforç positiu de l'ensinistrament. La seva consistència compacta permet dividir les peces amb facilitat, adaptant cada ració a la mida del gos i evitant el risc d'excedir quantitats. Això els converteix en un aliat pràctic per a propietaris que busquen comoditat i un producte flexible en diferents contextos de la rutina canina.
L'envàs informa de manera clara sobre la composició amb 80 % de pollastre, el pes total de 80 grams i el preu d'1,35 euros, evitant confusions. La transparència en l'etiquetatge és un valor afegit que distingeix el producte davant d'altres snacks amb fórmules menys clares i dades poc visibles. Mercadona reforça la seva imatge com a cadena que aposta per la senzillesa, un aspecte molt apreciat per consumidors que volen decisions ràpides i segures.
La disponibilitat massiva d'aquests nuggets a la xarxa de supermercats Mercadona afegeix un factor clau d'accessibilitat per a qualsevol perfil de comprador. La seva presència a la compra setmanal elimina la necessitat de desplaçar-se a botigues especialitzades o recórrer a comandes en línia amb esperes de diversos dies. D'aquesta manera, el producte s'integra amb facilitat a la cistella bàsica, ampliant l'oferta de consum habitual per a la cura de les mascotes.
La relació qualitat-preu dels nuggets de Mercadona enforteix la posició de la cadena en el segment d'alimentació canina, una àrea amb fort creixement. El seu preu d'1,35 euros situa aquest snack en una categoria atractiva davant d'alternatives més costoses o amb menor qualitat nutricional. Aquest llançament reforça la idea que Mercadona es consolida com un referent global a la llar, cobrint també les necessitats de les mascotes.
