Ni sofá ni cama: Mañana llega a Lidl el cómodo producto que necesitas tener en casa

Lidl vuelve a sorprender con algo que mezcla comodidad, diseño y un punto de ingenio que no pasa desapercibido. Es una de esas ideas que parecen simples, pero terminan resolviendo mucho más de lo que imaginas. Su propuesta logra que el día a día sea más fácil, incluso en esos momentos que surgen sin previo aviso y requieren soluciones inmediatas.

La apuesta de Lidl encaja en hogares grandes y pequeños porque se adapta a cualquier circunstancia sin complicarse. Es práctica, ligera y con detalles que muestran que detrás hay un concepto bien pensado. Al final, lo que propone Lidl es un invento versátil que rompe con lo de siempre y abre un abanico de posibilidades inesperadas.

Una propuesta pensada para invitados y espacios reducidos

Lidl pondrá a la venta mañana lunes en tiendas físicas un colchón plegable diseñado para quienes buscan practicidad y confort al mismo tiempo. También se puede comprar en la web oficial de la cadena, lo que garantiza disponibilidad para quienes prefieren la compra online. Con un tamaño de 190 por 65 centímetros y una altura de 8,5, ofrece la sensación de dormir en una cama convencional.

Este colchón destaca por la facilidad con la que se despliega, convirtiéndose en una opción ideal para quienes reciben visitas inesperadas en casa o necesitan un lugar extra para dormir. Su peso ligero de apenas 1,9 kilos facilita su traslado, lo que permite guardarlo con rapidez sin que ocupe demasiado espacio en la vivienda.

La versatilidad es otra de sus grandes bazas, ya que además de cama también funciona como banco cuando está plegado. Esto lo convierte en un recurso útil para apartamentos pequeños, segundas residencias o cualquier estancia con limitaciones de espacio. En pocos segundos pasa de mueble auxiliar a superficie de descanso cómoda y práctica.

La funda extraíble y lavable a máquina es un detalle clave, ya que permite mantenerlo siempre limpio con un cuidado sencillo. Fabricada en poliéster resistente, admite lavado a 30 grados siguiendo unas instrucciones claras que evitan deteriorar el material. Este aspecto asegura durabilidad y un mantenimiento fácil para cualquier tipo de usuario.

Producción responsable y precio competitivo

Además de su funcionalidad, Lidl asegura que este colchón plegable está fabricado en condiciones laborales responsables, lo que aporta un valor añadido. También cuenta con certificaciones que garantizan seguridad y calidad en el uso cotidiano, algo especialmente importante para quienes buscan productos domésticos de confianza.

El precio es uno de los puntos más llamativos, ya que estará disponible por 24,99 euros en tiendas físicas desde mañana. Se trata de una cantidad ajustada en comparación con otros colchones plegables que suelen superar con facilidad los 60 euros en el mercado. Así, la cadena ofrece una opción accesible y con garantías de comodidad.

Su diseño incluye una práctica bolsa de transporte que lo hace aún más funcional y fácil de usar fuera del hogar. Puede guardarse con comodidad, transportarse sin esfuerzo y utilizarse en escapadas, casas de vacaciones o cualquier situación en la que se necesite una cama extra. Esta portabilidad lo convierte en una opción distinta a otras más voluminosas.

En conjunto, este colchón plegable de Lidl combina comodidad, practicidad y responsabilidad en su fabricación a un precio muy atractivo. Con su llegada a las tiendas físicas mañana lunes y la posibilidad de comprarlo también online, se presenta como una de las soluciones más interesantes. Ideal para quienes buscan descanso extra sin complicaciones.

Precios y ofertas actualizados el día 21/08/2025. Pueden sufrir modificaciones o cancelaciones, y E-Notícies no se hace responsable de los posibles cambios