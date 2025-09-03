Kroger fulmina a Costco: el detergente Persil más buscado en EEUU, a un precio único

El mundo de la limpieza doméstica está viviendo un movimiento inesperado. Grandes cadenas de supermercados compiten para ofrecer productos que se han convertido en imprescindibles. Una de las últimas novedades ha puesto a los consumidores en alerta.

Kroger ha logrado atraer la atención de todos con el detergente Persil Activewear Clean a un precio de 13,99 dólares. Este producto se ha convertido en el más buscado en Estados Unidos gracias a su eficacia y su oferta exclusiva. La propuesta de Kroger parece superar incluso a competidores históricos como Costco.

Limpieza profunda y cuidado de tejidos

El detergente Persil Activewear Clean se distingue por ofrecer una limpieza profunda en cada lavado. Está especialmente formulado para ropa deportiva, pero funciona perfectamente con todo tipo de tejidos. Además, mantiene la forma y elasticidad de las prendas, protegiendo su estructura incluso tras múltiples lavados.

Otra de sus grandes ventajas es la capacidad de eliminar los olores corporales. Gracias a sus ingredientes específicos, no solo limpia, sino que protege la ropa de manchas difíciles y mantiene los colores vibrantes. Los usuarios destacan que permite conservar la apariencia de ropa nueva por más tiempo.

Persil Activewear Clean también funciona eficazmente en todas las temperaturas de agua, incluida la fría. Su compatibilidad con todo tipo de lavadoras, incluidas las de alta eficiencia, lo convierte en un detergente versátil y práctico. De este modo, garantiza resultados óptimos sin importar el tipo de máquina o programa de lavado elegido.

Kroger lidera la oferta con un precio exclusivo

Kroger ha puesto en oferta el Persil Activewear Clean de 84 onzas, suficiente para 50 lavados, lo que lo convierte en el detergente más accesible de su categoría. La cadena estadounidense parece haber encontrado la fórmula para desbancar a Costco, llamando la atención de quienes buscan productos populares a buen precio. Esta estrategia demuestra el poder de las promociones bien planificadas para atraer clientes.

El atractivo del producto no solo radica en su precio, sino también en la calidad comprobada de Persil. El detergente proporciona una limpieza avanzada en tejidos técnicos y cotidianos, manteniendo blancos brillantes y colores intensos, mientras su presentación asegura una disolución completa y un lavado uniforme. Incluso en ciclos cortos y con agua fría, la fórmula avanzada ofrece resultados profesionales, lo que refuerza su excelente relación calidad-precio.

Gracias a esta oferta, el Persil Activewear Clean se ha consolidado como un producto estrella en el mercado estadounidense. La combinación de eficacia, cuidado de la ropa y un coste reducido ha convertido esta promoción en un fenómeno de ventas. Los consumidores que buscan calidad y ahorro encuentran en Kroger un motivo de peso para elegir esta cadena por encima de otras opciones.