La famosa cadena de pizzas que cierra ya en Nueva York, Boston y California

Oath Pizza, una cadena de pizzerías con presencia en ciudades como Boston, Nueva York y California, se enfrenta al cierre definitivo de todos sus locales.

La empresa matriz es Next Level Pizza Inc. Esta se declaró en bancarrota en octubre de 2024 bajo el capítulo 7 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos. Esta decisión marcó el inicio del proceso de liquidación de la compañía, que no logró superar una crisis financiera insostenible.

Otah Pizza y una deuda increíble

La deuda acumulada por la empresa superaba los 50 millones de dólares. En contraste, sus activos apenas alcanzaban los 500,000 dólares, lo que la dejó en una situación crítica. Un Tribunal de Quiebras en el Distrito de Delaware ordenó la liquidación total de los bienes de la compañía. Esto significó el cierre inmediato de los locales restantes y la desaparición de la marca del mercado.

Fundada en Boston, Oath Pizza se hizo conocida por su enfoque en ingredientes frescos y opciones de personalización. En 2022, contaba con 17 establecimientos en distintos estados, incluidos Nueva York, Massachusetts, Pensilvania y California. Sin embargo, la situación económica obligó a cerrar siete de ellos antes de finalizar 2023.

A lo largo de 2024, la compañía aceleró el cierre de más restaurantes. Se espera que los últimos locales en operación bajen definitivamente sus persianas en algún momento de 2025.

Otah Pizza: por qué debe cerrar

El fracaso de la cadena responde a múltiples factores. Uno de los más determinantes fue la imposibilidad de pagar sus deudas, lo que dejó a la empresa sin margen de maniobra. Además, el mercado de las pizzerías en Estados Unidos es extremadamente competitivo.

Grandes cadenas como Domino’s y Pizza Hut han consolidado su dominio, dificultando la supervivencia de marcas más pequeñas. La inflación y el aumento de los costos operativos tras la pandemia también impactaron de manera negativa en la industria de la comida rápida.

Otro factor clave fue la falta de una expansión sostenida. A pesar de su presencia en ciudades estratégicas, Oath Pizza no logró crecer de manera consistente ni consolidar una base de clientes lo suficientemente grande. Esto limitó su capacidad de generar ingresos estables y hacer frente a los desafíos económicos.

El cierre de Oath Pizza se suma a una serie de quiebras en la industria alimentaria durante 2024. Muchas empresas han enfrentado dificultades para mantenerse a flote en un entorno cada vez más competitivo. La desaparición de esta cadena marca el final de un intento por innovar en el mundo de las pizzerías. SIn embargo, también refleja las duras condiciones que enfrentan las marcas emergentes en el sector.