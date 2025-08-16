Logo e-noticies.es
Sandías apiladas en un supermercado con un acercamiento a una sandía que tiene una mancha amarilla en la cáscara
Estos son los trucos más infalibles para consgeuir una buena sandía este verano | Camara PublicDomainPictures, Sandor Mejias Brito
CONSUMO

Confirmado: este es el truco definitivo para encontrar la sandía más dulce de todas

La sandía es la fruta estrella de la temporada por ser refrescante y, si escogemos bien, muy dulce

por

Redacción

La sandía es una de las frutas más buscadas del verano. Refresca, hidrata y, cuando está en su punto, ofrece un dulzor irresistible. Pero no todas las piezas cumplen con las expectativas, y elegir bien es la clave para disfrutarla.

Fijarse en ciertos detalles externos ayuda a elegir una sandía dulce sin necesidad de cortarla. El color, la textura y algunas marcas en la piel son pistas clave, y los expertos comparten cómo acertar siempre.

Una mujer pensativa con el dedo en los labios, sobre un fondo de rodajas de sandía.

Elegir una buena sandía puede marcar la diferencia | Camara Billion Photos, es.e-noticies.cat, Getty Images de banjongseal324

Trucos para sandías enteras

El primer paso es golpearla suavemente con los dedos. Si el sonido es hueco y profundo, suele indicar que está madura y jugosa. En cambio, un sonido apagado puede significar que le falta dulzor.

La piel debe ser opaca y sin brillo. Las sandías brillantes suelen estar verdes o cortadas antes de tiempo. También conviene revisar la mancha en la base, que debe ser de un amarillo intenso.

Si la mancha es pálida, probablemente no maduró lo suficiente en la planta. Esta señal es tan importante como el sonido y el aspecto general. Los expertos aseguran que un buen color en la base es casi garantía de sabor.

Marcas que anuncian más azúcar

Las manchas de azúcar son puntos marrones que aparecen en la piel. Cuantos más tenga, mayor suele ser la concentración de azúcares en su interior. No afectan a la calidad y son una buena pista de dulzura.

Imagen de fondo de varias sandías enteras y otra imagen de una sandía cortada

Depende del sonido sabrás si una sandía es dulce o no | Camara Getty Images, PixaBay

Las estrías marrones indican que las abejas polinizaron la flor en abundancia. Este proceso mejora el sabor y la textura de la fruta. Aunque no siempre son visibles, conviene buscarlas

En cuanto a la variedad, la sandía negra suele ser más dulce. Sin embargo, su precio es más alto y se encuentra con menos frecuencia que la rayada. Si seguimos los trucos, podemos encontrar otras variedades con incluso un mejor sabor.

Elegir una sandía cortada

Cuando ya está partida, el proceso de elección cambia. Aquí no podemos valorar ni el sonido ni el peso, así que la atención se centra en el color y la textura. Lo ideal es un tono rosa intenso y uniforme.

Si la pieza muestra zonas amarillas, manchas de azúcar o estrías marrones, igual que antes, es una buena señal. Además, al tocar la pulpa debe sentirse firme, nunca blanda o arenosa. Estas texturas indican pérdida de frescura.

También es útil fijarse en que no tenga grietas internas. Aunque no siempre afectan al sabor, pueden ser signo de que la fruta estuvo expuesta a cambios bruscos de temperatura.

Rebanadas de sandía fresca envueltas en plástico sobre una caja en un mercado

Las sandías cortadas también tienen truco para escogerlas bien | Camara Europa Press

Combinar señales para acertar

No hay una única clave mágica para elegir la sandía perfecta. Lo recomendable es sumar varias señales antes de decidirse. Si coincide buen sonido, piel opaca y mancha amarilla, el éxito está casi asegurado.

Estos trucos pueden aplicarse tanto en fruterías de barrio como en grandes superficies, incluso en ferias y mercados de productores. Además, conviene comprarla en temporada alta. En esos meses, la probabilidad de encontrar ejemplares dulces y jugosos es mucho mayor, sin importar la variedad.

El consejo de los expertos

Agricultores y fruteros coinciden en que el aspecto exterior es solo una parte de la elección. A veces, las piezas con alguna marca superficial son las más sabrosas. El aspecto perfecto no siempre garantiza el mejor sabor.

La experiencia también cuenta. Con el tiempo, cada comprador desarrolla su propio método y aprende a confiar en su instinto. Eso, junto a estos trucos, reduce al mínimo el riesgo de error.

Por ello, una buena sandía es cuestión de observar, tocar y escuchar. Con estas pautas, cada corte revelará una fruta fresca, jugosa y lista para combatir el calor.

