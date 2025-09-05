Burger King golpea a McDonald's y lanza una novedad en Estados Unidos por $5

Burger King nunca deja de sorprender a sus clientes. La cadena de comida rápida se ha ganado la fama de escuchar lo que los consumidores desean. Ya sea recuperando un producto solicitado por los fans o incorporando creaciones de los propios seguidores, siempre ha encontrado la manera de innovar.

Y ahora, mientras McDonald’s anuncia sus nuevas Extra Value Meals, Burger King decide captar toda la atención con un lanzamiento especial. Se trata de una oferta limitada que combina sabor y precio atractivo. El protagonista es el MTV VMAs Meal, que estará disponible por $4.99, y que incluye una Bacon Cheeseburger, patatas fritas pequeñas y la bebida oficial del evento: Frozen Cotton Candy with Cloud Foam.

Un combo pensado para los fans de la música

El MTV VMAs Meal llega justo a tiempo para la celebración de los MTV Video Music Awards, según revela AllRecipes. Los clientes podrán disfrutarlo mientras siguen las actuaciones de sus artistas favoritos el 7 de septiembre. Este combo no solo ofrece comida, sino también una experiencia completa que combina sabor y entretenimiento.

La bebida Frozen Cotton Candy with Cloud Foam es uno de los elementos que más llama la atención dentro del combo. Combina sabores de algodón de azúcar y frambuesa azul con una espuma fría que recuerda a beber una nube. Esta creación sigue al éxito de la Frozen Pink Lemonade, lanzada el año pasado para los VMAs 2024, que también conquistó a los fans con su sabor refrescante y original.

Muchos fans elogian la bebida por su originalidad, e incluso algunos piden que se incorpore de forma permanente al menú. La respuesta de Burger King es divertida, señalando que siempre quisieron que sus clientes “bebieran una nube”. Este tipo de interacción refleja cómo la cadena se conecta directamente con su público, combinando innovación con diversión.

Se trata de una oferta limitada y exclusiva para miembros

Es importante destacar que el MTV VMAs Meal estará disponible únicamente del 6 al 7 de septiembre y solo se podrá adquirir siendo miembro del programa de fidelidad Royal Perks. Aun así, unirse a este club suele valer la pena por las frecuentes promociones y regalos que ofrece. Aunque el combo es temporal, la bebida Frozen Cotton Candy with Cloud Foam continuará disponible de manera independiente en el menú.

El combo representa una estrategia clara para destacar frente a la competencia. Por un precio económico, los clientes recibirán un menú completo con un toque especial que ninguna otra cadena ofrece. Esta combinación de sabor, innovación y precio ajustado atrae tanto a los jóvenes como a los amantes de la música que buscan algo diferente.

Con esta novedad, Burger King demuestra que sigue atenta a las tendencias y a las demandas de los consumidores. La cadena mantiene su lema de “tenerlo a tu manera”, pero también añade diversión y exclusividad. Mientras tanto, McDonald’s debe esforzarse para competir con esta jugada estratégica que une comida rápida y cultura pop.