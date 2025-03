Jarro de agua fría para Wells Fargo: confirmado, pagará hasta $5,000

Miles de estadounidenses podrían recibir próximamente una indemnización importante debido a un acuerdo legal relacionado con grabaciones de llamadas sin consentimiento. The Credit Wholesale Co. Inc., en colaboración con Wells Fargo Bank y Priority Technology Holdings Inc., ha acordado un pago de $19.5 millones tras una demanda colectiva.

Esta acción legal acusaba a las empresas de grabar llamadas telefónicas sin el permiso de los destinatarios. Violando la Ley de Invasión de la Privacidad de California (CIPA).

Mazazo para Wells Fargo: obligado a pagar miles de indemnizaciones

El acuerdo beneficia a individuos en California que recibieron llamadas de The Credit Wholesale Co Inc entre el 22 de octubre de 2014 y el 17 de noviembre de 2023. Si usted o su empresa recibieron una llamada durante este período, podrían ser elegibles para una compensación en efectivo por cada llamada registrada sin consentimiento.

El monto exacto de la indemnización dependerá del número de reclamaciones presentadas. Se estima que los pagos podrían oscilar entre $86 y $5,000 por llamada elegible. Para determinar la cantidad precisa, se dividirá el fondo neto del acuerdo entre las reclamaciones aprobadas.

¿Cómo presentar una reclamación?

Para recibir el reembolso, los afectados deben presentar una reclamación antes del 11 de abril de 2025. Es necesario proporcionar el número de teléfono y/o el nombre comercial que recibió las llamadas. Asegúrese de cumplir con los criterios de elegibilidad antes de enviar su reclamación.

Aunque Wells Fargo y las otras compañías no admitieron haber actuado de manera incorrecta, aceptaron el acuerdo para resolver las reclamaciones. Este no es el primer incidente legal que enfrenta Wells Fargo. En diciembre de 2022, el banco acordó pagar $3.7 mil millones por prácticas ilegales en préstamos y comisiones.

Opinión de los afectados

Muchos de los afectados han expresado su alivio y satisfacción por el acuerdo alcanzado. Consideran que es un paso importante hacia la protección de la privacidad y esperan que sirva como advertencia para otras empresas sobre la importancia de respetar los derechos de los consumidores.

Si usted cree que fue afectado por estas prácticas, es recomendable actuar rápidamente. Lo que tiene que hacer es presentar su reclamación antes de la fecha límite del 11 de abril de 2025 para asegurar su posible compensación.