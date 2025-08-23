Aviso importante de PNC Bank para sorpresa de muchos americanos: atento a sus cajeros

PNC Bank ha enviado un mensaje claro a sus clientes en EE.UU. sobre sus cajeros automáticos. La entidad ha confirmado que ahora existe una novedad importante que no deja indiferente a nadie sobre estos dispositivos.

Limitar los depósitos busca mejorar la seguridad y la eficiencia en el uso de los cajeros automáticos. PNC Bank quiere reducir el riesgo de fraudes y manejar mejor las grandes transacciones en efectivo o cheques realizados en los cajeros. El cambio no es arbitrario, lo vinculan a la necesidad de proteger tanto al cliente como al sistema bancario.

PNC Bank deja claro que no te puedes pasar en los cajeros automáticos

La medida ha generado molestias entre los clientes, muchos no estaban al tanto de esta nueva restricción. Hasta ahora, algunos depositaban sumas mayores de forma periódica sin problema. Al enterarse de que solo pueden ingresar hasta $5,000 por día, se sienten afectados, sobre todo quienes necesitan mover grandes cantidades en efectivo con frecuencia.

Sin embargo, hay otras vías para manejar grandes montos cuando el límite diario no es suficiente: Acudir a una sucursal bancaria permite hacer depósitos mayores directamente con un cajero humano.

Soluciones ante esta limitación de PNC Bank

Usa otras cuentas o tarjetas, PNC Bank tiene cuentas de nivel superior o comerciales que pueden tener límites más altos, dependiendo del historial del cliente. Puedes pedir al banco un aumento temporal o permanente del límite, ya sea en la sucursal, por teléfono o a través del servicio en línea.

Utiliza soluciones digitales, como transferencias entre cuentas o pagos electrónicos, cuando lo que se busca es mover dinero, no necesariamente en efectivo. El banco ha respondido que esta política es parte del esfuerzo por ofrecer una experiencia más fiable y segura. Al tiempo que mantiene opciones alternativas accesibles para los clientes.

Más de 60.000 cajeros sin cobro

Además, han mencionado que no están bajando la guardia en servicio. En su red de cajeros, disponen de más de 60,000 cajeros sin cobro, incluidas máquinas de video y acceso sin tarjeta, para compensar la restricción de límites.

Este cambio también abre el debate sobre la necesidad de adaptar recursos físicos (como contratar más personal en sucursales) para atender a quienes, por comodidad o costumbre, prefieren hacer operaciones en persona o con ayuda humana.

Al mismo tiempo, pone sobre la mesa la tensión entre ahorrar costos operacionales y responder a las necesidades concretas de los clientes. No hay anuncio público de mayores contrataciones, pero muchos usuarios lo piden para aliviar los problemas causados por el nuevo límite diario.