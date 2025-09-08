Adiós Sephora: Este set de cosméticos de Mercadona es de lujo y todas lo quieren

Mercadona vuelve a captar la atención con una novedad que mezcla tendencia y frescura. Una propuesta distinta que no pasa desapercibida en el universo beauty. El diseño y la inspiración marcan la diferencia.

Esta vez Mercadona sorprende con un concepto que apuesta por la naturalidad y el estilo. Una forma de entender la belleza desde lo esencial y lo auténtico. Una propuesta pensada para destacar sin esfuerzo.

Una propuesta que conecta con lo esencial

Mercadona ha creado una colección de maquillaje que busca algo más que embellecer, pretende acercar a la esencia de lo natural con un concepto inspirado en la tierra. Su diseño se basa en minerales y rocas que evocan lo ancestral, con envases marmolados y tapones que recuerdan piedras. Una estética coherente que da a cada pieza un carácter especial y muy reconocible.

La paleta Sculpted reúne tres básicos para el rostro: bronceador, iluminador y colorete, en tonos cálidos que armonizan con la piel. Ofrece calidez mate, un brillo champagne natural y un rosa terroso saludable. Todo ello por 5,50 euros, con espejo grande integrado para que sea práctica y fácil de usar en cualquier momento.

El Sérum Terra Primer se convierte en un paso inicial imprescindible para un acabado uniforme y duradero. Su textura ligera se absorbe rápido y no aporta grasa ni peso. Por 7 euros consigue difuminar imperfecciones, suavizar poros y mantener una sensación fresca durante todo el día.

El labial Terra Lipstick combina cobertura intensa con una fórmula cremosa de acabado mate que no reseca. Disponible por 5 euros, incluye dos tonos muy versátiles. Uno es un nude rosado medio elegante y otro un rosado profundo con matiz ciruela ideal para dar intensidad al look.

Por qué Terra refuerza la apuesta de Mercadona en maquillaje

Terra Lip Gloss suma un brillo espejo con textura fluida e hidratante, pensado para dar jugosidad sin resultar pegajoso. Su precio es de 4,50 euros y viene en dos tonos muy actuales. Uno es un nude rosado con shimmer delicado y el otro un ciruela suave con frescura luminosa.

El set se completa con lápices de cejas en castaño claro y oscuro, diseñados para definir con naturalidad y precisión. Son fáciles de usar y se adaptan a distintos estilos. Por 4 euros cada uno aportan equilibrio al rostro y terminan de cerrar un conjunto completo.

La fuerza de esta colección está en su coherencia entre concepto y producto, con envases que transmiten la inspiración mineral. Cada pieza responde a una función concreta, pero también conecta con lo simbólico. Mercadona así refuerza su liderazgo en maquillaje asequible y bien pensado.

Con precios que oscilan entre 4 y 7 euros, Terra ofrece una propuesta accesible y cargada de identidad. Los tonos cálidos, los acabados mates y los brillos ligeros cubren lo básico de cualquier rutina. Una línea que convierte lo cotidiano en un ritual personal de conexión y estilo.

