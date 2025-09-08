Adeu Sephora: Aquest set de cosmètics de Mercadona és de luxe i totes el volen
Mercadona torna a marcar el ritme en el món beauty amb una proposta que connecta estil, tendència i personalitat
Mercadona torna a captar l'atenció amb una novetat que barreja tendència i frescor. Una proposta diferent que no passa desapercebuda a l'univers beauty. El disseny i la inspiració marquen la diferència.
Aquesta vegada Mercadona sorprèn amb un concepte que aposta per la naturalitat i l'estil. Una manera d'entendre la bellesa des de l'essencial i l'autèntic. Una proposta pensada per destacar sense esforç.
Una proposta que connecta amb l'essencial
Mercadona ha creat una col·lecció de maquillatge que busca alguna cosa més que embellir, pretén apropar a l'essència del natural amb un concepte inspirat en la terra. El seu disseny es basa en minerals i roques que evoquen l'ancestral, amb envasos marbrejats i taps que recorden pedres. Una estètica coherent que dona a cada peça un caràcter especial i molt reconeixible.
La paleta Sculpted reuneix tres bàsics per al rostre: bronzejador, il·luminador i coloret, en tons càlids que harmonitzen amb la pell. Ofereix calidesa mat, una brillantor champagne natural i un rosa terrós saludable. Tot plegat per 5,50 euros, amb mirall gran integrat perquè sigui pràctica i fàcil d'utilitzar en qualsevol moment.
El Sèrum Terra Primer es converteix en un pas inicial imprescindible per a un acabat uniforme i durador. La seva textura lleugera s'absorbeix ràpid i no aporta greix ni pes. Per 7 euros aconsegueix difuminar imperfeccions, suavitzar porus i mantenir una sensació fresca durant tot el dia.
El labial Terra Lipstick combina cobertura intensa amb una fórmula cremosa d'acabat mat que no resseca. Disponible per 5 euros, inclou dos tons molt versàtils. Un és un nude rosat mitjà elegant i l'altre un rosat profund amb matís pruna ideal per donar intensitat al look.
Per què Terra reforça l'aposta de Mercadona en maquillatge
Terra Lip Gloss suma una brillantor mirall amb textura fluida i hidratant, pensat per donar sucosa sense resultar enganxós. El seu preu és de 4,50 euros i ve en dos tons molt actuals. Un és un nude rosat amb shimmer delicat i l'altre una pruna suau amb frescor lluminosa.
El set es completa amb llapis de celles en castany clar i fosc, dissenyats per definir amb naturalitat i precisió. Són fàcils d'utilitzar i s'adapten a diferents estils. Per 4 euros cadascun aporten equilibri al rostre i acaben de tancar un conjunt complet.
La força d'aquesta col·lecció és en la seva coherència entre concepte i producte, amb envasos que transmeten la inspiració mineral. Cada peça respon a una funció concreta, però també connecta amb el simbòlic. Mercadona així reforça el seu lideratge en maquillatge assequible i ben pensat.
Amb preus que oscil·len entre 4 i 7 euros, Terra ofereix una proposta accessible i carregada d'identitat. Els tons càlids, els acabats mats i les brillantors lleugeres cobreixen el bàsic de qualsevol rutina. Una línia que converteix el quotidià en un ritual personal de connexió i estil.
Preus i ofertes actualitzats el dia 06/09/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no se'n fa responsable dels possibles canvis
