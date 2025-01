La discreta cafetería de Barcelona que está en boca de todo el mundo: 'Qué bonito...'

En las calles de Barcelona, entre las bulliciosas avenidas, se encuentra una cafetería que ha capturado rápidamente la atención de los locales y turistas. Un rincón tranquilo, perfecto para desconectar y disfrutar de un buen café acompañado de algo dulce. Si aún no has visitado Nora Coffee, probablemente lo hayas oído mencionar, ya que está ganando popularidad por su oferta irresistible.

Un sitio que destaca por su encanto y su propuesta sencilla pero deliciosa. Ideal para aquellos que buscan algo más que una taza de café común. Aquí no solo se trata de tomar un café, sino de disfrutar de una pausa en un ambiente tranquilo y sin pretensiones.

Los sabores que están conquistando a todos

Ubicada en la calle Lepant 257 en Barcelona, Nora Coffee es un lugar que se distingue por su excelente bollería y, por supuesto, por un café de calidad. Aquí, los amantes de lo dulce encontrarán postres como las cookies rellenas de Nutella o el clásico brownie, con opciones sin gluten.

Pero si algo ha dejado huella, es su croissant de pistacho, con una generosa cantidad de crema en su interior, que se ha convertido en el producto estrella de la casa. También ofrecen una amplia variedad de desayunos, desde tostadas hasta huevos revueltos, perfectos para empezar el día con energía.

Además, en Nora Coffee no se olvidan de los más exigentes, tienen una selección de cafés de especialidad, que muelen en el momento, para ofrecer una experiencia única. Y si eres fan del matcha o el chai latte, también puedes disfrutar de estas bebidas de moda, que se ofrecen a un precio asequible. Las bebidas tienen precios accesibles: un café expreso por 1,80 €, un cortado por 2,20 €, y tanto el matcha como el chai latte a 3,80 €.

El toque personal detrás de Nora Coffee

Nora Coffee está inspirado en la abuela del fundador, lo que le da un toque personal y auténtico que se refleja en la experiencia que ofrecen a todos sus clientes.

Está abierto todos los días, de lunes a viernes de 8:30 a 17:30 y fines de semana de 9:30 a 16:30. Nora Coffee se ha convertido en un lugar ideal para disfrutar de un buen café en un ambiente relajado.

Este espacio no solo ofrece productos deliciosos, sino que también se preocupa por su impacto, aunque no se han detallado iniciativas específicas. Si te encuentras por Barcelona, no dudes en hacer una parada en la cafetería Nora Coffee y disfrutar de su encantadora propuesta.