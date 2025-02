'Tarda passada per aigua': alerta del Meteocat per al que queda de dia a Catalunya

El dia ha començat amb pluges en moltes zones de Catalunya, i tot apunta que la tarda seguirà amb un panorama similar. No obstant això, les precipitacions no afectaran totes les regions per igual, ja que hi haurà zones on seran més intenses i persistents.

Davant d'aquest escenari, el Meteocat ha llançat un avís meteorològic. Detalla que la meitat est de Catalunya, el litoral i el prelitoral central seran els llocs on més es notarà aquest episodi d'inestabilitat. Encara que en molts punts les pluges seran febles o moderades, també s'espera que en algunes àrees vinguin acompanyades de tempestes, especialment en la segona meitat del dia.

Una tarda passada per aigua en diverses regions

Les precipitacions s'estendran a la meitat nord de Catalunya i al litoral i prelitoral central. En algunes zones, les pluges seran més persistents i podrien acumular-se quantitats importants d'aigua. Especialment a la Catalunya Central i el quadrant nord-est, les precipitacions es mantindran fins a última hora del dia, sense descartar-se tempestes puntuals.

D'altra banda, a el vessant sud del Pirineu i Prepirineu, així com en algunes àrees del litoral i prelitoral central, l'acumulació d'aigua podria ser significativa. Fins i tot al curs baix del riu Llobregat, el Meteocat adverteix de la possibilitat de pluges molt abundants, la qual cosa podria generar problemes puntuals.

Tempestes i acumulacions destacades

Encara que les pluges en general no seran extremadament intenses, el Meteocat ha advertit que en algunes zones concretes les precipitacions podrien ser més persistents i estar acompanyades de tempestes. La variabilitat de la situació fa que en alguns punts del Pirineu, Prepirineu i Catalunya Central la pluja acumulada pugui superar els valors previstos inicialment.

La intensitat de les precipitacions variarà al llarg de la tarda, i en alguns moments podria haver-hi episodis de pluja més intensa. No obstant això, en moltes zones, les pluges seran intermitents i de caràcter moderat.

Una nit amb menys pluges, però sense treva total

A mesura que avanci la tarda i arribi la nit, la pluja tendirà a restringir-se a àrees més concretes, encara que no desapareixerà completament. El litoral i prelitoral central seran les zones on la inestabilitat es mantindrà fins a última hora del dia, mentre que en altres regions les precipitacions començaran a remetre de forma gradual.

El Meteocat recomana mantenir la precaució, especialment en les àrees on s'espera major acumulació d'aigua. Es recomana estar atents a les actualitzacions meteorològiques per seguir l'evolució d'aquest episodi de pluges.