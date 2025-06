Paraules sorprenents de Mario Picazo sobre la previsió del temps: 'Hi ha una millora'

La intel·ligència artificial (IA) està protagonitzant una autèntica revolució en l'àmbit de la meteorologia. Així ho ha assegurat Mario Picazo, un dels meteoròlegs més reconeguts d'Espanya. I és que cada cop queda més clar que aquesta eina ha arribat per quedar-se i que els seus progressos avancen a passes de gegant.

En aquest sentit, Mario Picazo assegura que "hi ha una millora real" en la qualitat i precisió de les prediccions del temps. Tot això gràcies a l'ús creixent d'algoritmes avançats i xarxes neuronals. Aquesta transformació tecnològica està permetent preveure fenòmens com pluges, tempestes o temperatures extremes.

A més, els meteoròlegs poden fer-ho amb una velocitat i eficàcia sense precedents. Durant dècades, la predicció meteorològica s'ha basat en models físics complexos que requerien superordinadors i llargues hores de processament. Avui dia, la IA ha irromput amb força, aportant eines capaces d'aprendre directament de grans volums de dades històriques i en temps real.

Anticipar-se als canvis atmosfèrics ja és una realitat

Aquestes xarxes neuronals profundes poden identificar patrons climàtics i anticipar-se als canvis atmosfèrics amb menys cost computacional i en menys temps. Un dels exemples més destacats és GraphCast, desenvolupat per Google DeepMind. Aquest model ha demostrat superar en algunes tasques els sistemes numèrics tradicionals.

El que suposa un avenç notable en la precisió dels pronòstics. Gràcies a la seva capacitat per analitzar conjunts de dades massius, està marcant un abans i un després en la manera com entenem el clima. A més, la IA està resultant especialment útil per millorar les prediccions a curt termini, conegudes com a nowcasting.

Sistemes com NowcastNet de Huawei, ja permeten preveure la intensitat i distribució de precipitacions amb només una hora d'antelació. Aquest tipus de tecnologia resulta essencial en situacions d'emergència o esdeveniments meteorològics extrems, on cada minut compta. Un altre avantatge destacat és la capacitat de la IA per fusionar múltiples fonts d'informació.

Satèl·lits, estacions meteorològiques, sensors d'Internet de les Coses (IoT), i dades històriques. Això permet construir una imatge més detallada i completa de l'estat atmosfèric actual. Així mateix, es tradueix en decisions més informades i reaccions més ràpides davant situacions de risc.

Un avenç per a molts sectors

Sectors estratègics com l'agricultura, l'aviació, les energies renovables i la gestió de catàstrofes naturals ja s'estan beneficiant d'aquestes millores tecnològiques. Poder anticipar-se a una tempesta, preveure el vent o planificar el reg d'un cultiu, són només alguns exemples del potencial d'aquesta revolució digital. Mario Picazo, sempre atent a l'evolució científica en el seu camp, insisteix que només som al principi.

"La intel·ligència artificial està obrint una nova era en la predicció del temps, i el millor encara està per arribar", assegura. Amb aquests avenços, el futur de la meteorologia es presenta més prometedor que mai. La pregunta ja no és si plourà demà, sinó com i amb quina precisió sabrem que plourà.