Sonen les alarmes en aquesta zona de Catalunya: més de 200 litres de pluja avui

La setmana comença amb un panorama meteorològic complicat en diverses zones de Catalunya. S'esperen pluges persistents que podrien superar els 100 mm en 24 hores en alguns punts, per la qual cosa la precaució és important. De fet, des de Protecció Civil han activat el pla de prealerta del #INUNCAT, ja que es preveu una acumulació de pluges significativa.

Per la seva banda, des del Meteocat també han activat l'alerta groga per acumulació de pluges en tres comarques. Es tracta del Baix Ebre, el Montsià i la Terra Alta. Així mateix, la zona dels Ports també rebrà part de la pluja del temporal que ja va començar diumenge a la nit.

De fet, les alertes no s'han activat tant per la intensitat, que serà moderada, sinó per la quantitat d'aigua que s'anirà acumulant amb el pas de la jornada. En aquest sentit, des del Meteocat van activar l'alerta groga a partir de la 01:00 de la matinada i s'allargarà fins a les 13:00 hores.

Les pluges podrien deixar quantitats d'aigua molt importants avui

Des de Protecció Civil tenen clar el missatge: prudència. I és que encara que no es preveuen destrosses ni imprevistos importants relacionats amb la pluja, l'aigua caiguda sí que convida a anar amb cautela. Els xàfecs seran intensos en aquestes tres comarques de les Terres de l'Ebre i amb una insistència destacada al llarg del dia.

Però les pluges no només regaran aquesta part sud del litoral de Catalunya. I és que març ha començat convuls i humit, després d'un cap de setmana de xàfecs i temps inestable. En aquest sentit, els experts asseguren que plourà en pràcticament tota la regió.

En un primer moment, el dilluns ha començat amb pluges localitzades en punts del nord-est i el Baix Camp. Ara bé, serà a partir del migdia quan el mapa es cobreixi de núvols i precipitacions. A penes se salvaran dels xàfecs al Pirineu Occidental, alguna comarca de Ponent i punts concrets de la costa gironina.

Un inici de setmana passat per aigua

La gran majoria de comarques catalanes tindran una jornada en què serà imprescindible el paraigua per sortir al carrer. Excepte els punts de les Terres de l'Ebre amb alertes activades, a la resta, els xàfecs seran persistents, però tranquils. Per últim, els experts avancen que la jornada no canviarà massa de cara al dimarts.

De fet, el mapa es dibuixa bastant similar i les pluges continuaran sent les protagonistes d'aquest front. De cara al dimarts a la tarda les previsions comencen a aclarir-se fins a arribar a un dimecres de treva. Sens dubte, Catalunya està tenint un inici de mes diferent i amb unes pluges que, almenys, faran feliços als embassaments i els agricultors.