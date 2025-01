Torna la neu a Catalunya: aquest dia podria nevar força a moltes comarques

Amb el nou any, el que la majoria espera a Catalunya és que el temps canviï una mica. En les últimes setmanes de 2024 el que hem tingut ha estat sobretot estabilitat, amb nits fredes i dies una mica més suaus. L'excepció han estat les comarques del Ponent i de l'interior, on les boires s'han encarregat de mantenir l'ambient gèlid.

I el cert és que, a poc a poc, els meteoròlegs van començar a parlar de canvis per a la primera setmana de gener. Faltaven dies per saber en què consistirien aquests canvis i les zones a les quals afectarien. És més, molts es pregunten si deixarem enrere per fi les altes pressions, o si l'anticicló tornarà a imposar-se.

El canvi de temps que arriba aquesta mateixa setmana a Catalunya

El cert és que els primers símptomes d'aquests canvis els tindrem a partir de demà mateix. Segons ha informat el meteoròleg Àlex Van der Laan en el seu compte de X (@alexmegapc), entre divendres i dissabte ens creuarà un front. O, millor dit, la "cua desgastada d'un front".

I encara que es tracti de poca cosa, el cert és que ens deixarà alguna nevada feble al Pirineu. Es tracta d'unes precipitacions que a les zones de muntanya feia dies que no feien acte de presència. Segons l'expert, es podrien acumular "potser 5 centímetres o una mica més".

Possible gran canvi per Reis

Més enllà d'aquesta prèvia, que a molts els podria semblar poca cosa, el meteoròleg ha avisat d'un altre canvi. Aquest arribaria, segons els models, de cara al dilluns i al dimarts. Es tractarà d'una entrada de nord-oest que, aquesta vegada sí, podria deixar unes nevades més importants per sobre dels 1.500 metres.

A més, la neu podria fer acte de presència a tot el Pirineu, si bé tindria més rellevància al Pirineu Occidental, com passa en aquesta mena de temporals. De moment, caldrà seguir amb molta atenció les pròximes actualitzacions meteorològiques.

Pel que fa al temps d'aquest dijous, 2 de gener, el cert és que el Meteocat no preveu grans canvis. Les temperatures màximes seran similars o una mica més altes a la major part de Catalunya. A més, els núvols alts i mitjans augmentaran una mica i en moltes comarques es mantindran les boires denses.