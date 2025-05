'Pel nord arriba alguna cosa': l’avís dels meteoròlegs per a aquest mateix diumenge

El mes de maig passarà a ser història en tan sols unes hores, i la veritat és que ens ha deixat moltes sorpreses. El cinquè ha estat protagonitzat per una gran variabilitat meteorològica, amb un temps molt primaveral a Espanya. Ha plogut, fins i tot amb una certa intensitat, tot i que també hem tingut dies amb temperatures suaus i estabilitat.

Ara, el juny arriba amb novetats i en aquesta ocasió tenen molta energia d'inici d'estiu. Concretament, aquest diumenge, 1 de juny, marcarà l'inici de l'estiu meteorològic amb una situació atmosfèrica clarament dividida. En aquesta ocasió, les diferències vindran donades entre el nord i el sud peninsular.

Mentre que al sud d'Espanya s'esperen temperatures molt elevades, al nord començarà a notar-se un descens tèrmic provocat per una lleugera entrada d'aire més fred. Segons les previsions, la calor serà especialment notable a zones de la vall del Guadalquivir, Extremadura i punts del centre peninsular. S'esperen màximes d'entre 35 i 37 graus a províncies com Còrdova, Sevilla i Badajoz.

La calor no desapareixerà del tot, tot i que serà més moderada

De tota manera, no es descarta que en alguns punts concrets s'assoleixin fins i tot els 38 graus. A ciutats com Madrid o Toledo, els termòmetres també podrien superar els 34 graus. És a dir, es mantindrà la sensació de calor durant tota la jornada de demà.

Una cosa que contrasta amb el que viuran al nord peninsular. Regions com Castella i Lleó, La Rioja, Navarra i el nord d'Aragó experimentaran un moderat descens tèrmic. A Burgos s'espera una màxima que rondarà els 21 graus, mentre que a Pamplona els valors podrien quedar-se per sota dels 20.

El Verano Se Acerca 🌡️

També a Lleó o Vitòria es registraran temperatures lluny de la calor estiuenca que dominarà al sud. Pel que fa a les temperatures mínimes, es manté la tendència de nits tropicals a bona part del sud i el litoral mediterrani. Almeria, Màlaga o zones costaneres de València i Múrcia podrien no baixar dels 22 o 23 graus durant la matinada.

Això dificultarà la conciliació del son, almenys per als qui no tinguin climatització. Fins i tot a ciutats de l'interior com Còrdova o Sevilla es preveuen mínimes properes als 25 graus, cosa que es considera una nit tòrrida. Per la seva banda, la nuvolositat anirà en augment al terç nord, especialment a àrees del Pirineu i la cornisa cantàbrica.

Contrast entre el nord i el sud del país

Serà allà on podrien desenvolupar-se algunes tempestes aïllades o ruixats febles a últimes hores del dia. Aquesta inestabilitat serà un símptoma d'un canvi progressiu en les condicions meteorològiques de cara a l'inici de setmana. Amb tot, el diumenge es perfila com una jornada calorosa a la major part del país, amb especial intensitat al sud, on l'estiu està instal·lat.

Mentrestant, el nord començarà a rebre l'alleujament tèrmic d'una massa d'aire més fresca que podria estendre's cap al centre peninsular els dies següents. Tot i això, la calor seguirà sent la protagonista a bona part del territori espanyol. I és que, ara sí que sí, l'estiu ja és aquí.