Mitja Catalunya en alerta després de l'avís de l'AEMET: podria passar en uns dies

Catalunya arriba al final d'una setmana en què hem tingut de tot, sent especialment destacable el descens dels termòmetres. Les temperatures han baixat sobretot al nord, amb valors inferiors al que és esperable. En punts del Pirineu i de l'interior, les màximes han quedat molt frenades, amb un ambient més propi del mes d'abril.

A la costa, encara que les temperatures han estat una mica més suaus, també s'han registrat jornades més fresques. A més, el pas continuat de fronts d'inestabilitat ha portat precipitacions freqüents. Les pluges han estat especialment notables en àrees del Prepirineu i el litoral nord, com en comarques de l'Alt Empordà, Garrotxa i Ripollès.

Per allí els registres de pluja han tornat a ser força destacables, omplint encara més les reserves d'aigua. També s'han registrat ruixats ocasionals a l'àrea metropolitana de Barcelona, encara que amb menor intensitat. De cara a la setmana del 26 de maig a l'1 de juny, la previsió de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) és més incerta.

Un temps canviant i primaveral a Catalunya

Avui dia, els models apunten a un possible descens tèrmic al nord-oest, mentre que al sud-est s'espera un ambient més càlid del que és habitual. En el cas de Catalunya, el pronòstic encara no és clar, però s'espera que les temperatures es mantinguin al voltant dels valors mitjans. Tot això amb possibles episodis càlids puntuals, especialment al sud de la comunitat.

Les precipitacions seguirien afectant el nord, encara que podrien ser més irregulars que durant la setmana anterior. Per últim, de cara a la setmana del 2 al 8 de juny, els primers indicis apunten a un augment tèrmic al sud-est peninsular. El que podria traslladar-se a un ambient més càlid en zones com les Terres de l'Ebre i el litoral tarragoní.

Una previsió que podria canviar ràpidament

Tanmateix, pel que fa a les pluges, la incertesa és molt elevada i no es pot establir encara una tendència clara per a Catalunya. Les previsions podrien patir modificacions a mesura que s'acostin les dates, per la qual cosa es recomana seguir les actualitzacions oficials. Així doncs, l'inici de la segona quinzena de maig s'acomiada amb temperatures fresques i pluges destacades a Catalunya.