El divertit restaurant de Barcelona on pots trobar George Clooney

A Barcelona, existeix un restaurant que s'ha guanyat una fama especial entre locals i visitants. No només per la seva exquisida cuina, sinó per ser escenari de trobades inesperades amb celebritats. Entre elles, destaca un moment protagonitzat per l'actor George Clooney, que ha contribuït a la llegenda del lloc.

Aquest restaurant, conegut per la seva discreció i autenticitat, ha acollit personatges internacionals sense necessitat de grans cartells ni pomposes aparicions. El seu encant rau en un passadís gairebé secret que condueix a un menjador íntim, on l'atenció personalitzada és la norma. És precisament en aquest ambient relaxat on Clooney va viure una anècdota que ha fet parlar molt.

Durant la filmació d'un anunci per a Martini a Barcelona, Clooney va acabar el dia sense sopar. Els seus agents, buscant un lloc tranquil, el van portar a aquest local que no mostra el seu nom a simple vista. En arribar, amb un grup del seu equip, va demanar una paella de llamàntol feta especialment per a ells. Un gest que reflecteix la flexibilitat i la qualitat que defineixen el restaurant.

Així és la proposta gastronòmica que va fer única l'experiència de George Clooney

L'anècdota no va acabar aquí: l'actor va signar un autògraf, però en un paper amb el nom del maître, Modesto Baena, qui va fer riure Clooney durant minuts. Aquest episodi reflecteix l'essència del restaurant, un lloc on la proximitat i el bon humor conviuen amb una cuina basada en la qualitat i la senzillesa. Així, el restaurant s'ha consolidat com a punt de trobada per a qui cerca qualitat i discreció.

La proposta gastronòmica gira entorn de productes frescos i del dia, amb especial atenció a ingredients que arriben cada matí del mercat i el port. Entre els plats que han fet famós el local hi ha l'arròs negre, el peix salvatge o el marisc a la brasa, tots elaborats amb una dedicació artesanal. Aquesta oferta s'adapta cada dia, sense cartes rígides, segons el que el client desitgi i el mercat proveeixi.

La filosofia que guia el restaurant és senzilla: cuidar el client com si fos de la família i oferir una experiència que va més enllà. Joan Manubens, actual propietari i fill del fundador, resumeix aquest esperit amb una frase que s'ha convertit en segell: “Seu i relaxa't. Ja sé què voldràs menjar”. La confiança i el tracte proper són claus per mantenir l'essència del lloc.

El racó barceloní que George Clooney no oblida

El local va ser fundat el 1979 per Joan, amb el suport de la seva mare, Pilar, una cuinera que va deixar empremta en la gastronomia local. Situat en un racó històric de Barcelona, el restaurant s'amaga rere un passadís al Pla de Palau, zona de gran importància comercial al segle XVI. Aquesta barreja d'història i tradició afegeix valor a l'experiència culinària.

El nom “Passadís del Pep” ret homenatge al germà del fundador, Pep, reconegut pel seu restaurant veí, Cal Pep. El que va començar com un projecte modest, sense carta ni rètol i amb preus accessibles, s'ha transformat en un referent per a la cuina mediterrània a Barcelona. Entre els seus comensals il·lustres, destaca George Clooney, qui va deixar una anècdota memorable que reflecteix l'essència propera i autèntica del lloc.