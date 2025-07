Arriba l'alegria: La princesa Amalia acaba de donar fa unes hores la gran notícia

Durant setmanes, l'hereva al tron dels Països Baixos va estar allunyada del focus mediàtic. Una caiguda a cavall la va obligar a suspendre actes i a sotmetre's a cirurgia. El seu estat de salut havia despertat certa preocupació, sobretot en saber-se que va ser ingressada a l'UMC Utrecht per una fractura després de l'accident.

La princesa Catharina-Amalia, de 21 anys, va ser intervinguda quirúrgicament i va haver de cancel·lar la seva agenda oficial. Ni tan sols la tradicional sessió de fotos d'estiu es va poder celebrar en la seva data habitual. Els mitjans locals van informar que la recuperació avançava sense complicacions, però pocs anticipaven el seu ràpid retorn.

La sorpresa va arribar el 24 de juny, quan Amalia va aparèixer en un acte militar a Utrecht al costat del seu pare. Encara que portava un cabestrell, es va mostrar animada i somrient. Duia un vestit vermell de flors i no va evitar posar per a les càmeres. Va acompanyar el rei en el lliurament del nou estendard del Regiment d'Hússars de Boreel, marcant la seva reaparició pública.

La princesa Amalia té millors notícies

Aquesta presència ja era una notícia positiva. Però el millor estava per arribar. Quatre dies més tard, Amalia va debutar oficialment a l'escenari diplomàtic internacional. Ho va fer en un sopar de gala organitzat amb motiu de la cimera de l'OTAN, celebrada a l'Haia.

Segons informa Monarquia Digital, la princesa d'Orange va participar en la vetllada celebrada al Palau Huis ten Bosch, acompanyant els seus pares. Va ser la seva primera aparició en un acte internacional amb líders mundials. Una ocasió clau per mostrar la seva preparació com a futura cap d'Estat.

El sopar va reunir figures com el president dels Estats Units, Donald Trump, i alts mandataris europeus i de l'OTAN. Amalia lluïa un vestit sobri de Ralph Lauren. Va estar atenta, discreta i observadora. La seva mare, la reina Màxima, vestia un mono verd llima de Natan Couture i va actuar com el seu principal suport.

Durant la recepció, el rei Guillem Alexandre va pronunciar un discurs sobre la importància històrica de l'aliança atlàntica. Va parlar d'unitat, democràcia i responsabilitat col·lectiva. “Que els historiadors del futur reconeguin la cimera de 2025 com un punt d'inflexió”, va dir, segons recull Monarquia Digital.

La princesa no va intervenir amb paraules, però sí amb gestos. El seu comportament va ser seguit de prop per analistes i premsa. El seu debut a l'escena internacional no va passar desapercebut. Va ser la seva primera vegada en un entorn d'aquest nivell, i el resultat va ser impecable.

L'esdeveniment va incloure moments distesos. En un d'ells, el cap de l'OTAN, Mark Rutte, va sorprendre en referir-se a Trump com a “papà”. El comentari va generar rialles entre els assistents, sense alterar el to protocol·lari de la nit.

Mentrestant, la jove princesa es consolidava com a figura de futur. La seva aparició va confirmar que la recuperació ha estat exitosa. A més, va deixar clar que ja assumeix funcions més enllà de les fronteres neerlandeses.

Amalia ha passat de la quietud forçada als focus internacionals en només una setmana. La seva presència a l'acte militar va ser la prèvia perfecta. El sopar de gala, la seva presentació davant el món. Els Països Baixos continuen mirant al present, però ja intueixen qui prendrà les regnes en el futur.