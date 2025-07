El poble basc on Catherine Zeta-Jones té una mansió de valor incalculable

Catherine Zeta-Jones ha triat un racó del País Basc per instal·lar-s'hi durant una temporada. L'actriu i el seu marit, Michael Douglas, resideixen actualment en un entorn únic, on s'alça una de les mansions més imponents i emblemàtiques. El valor d'aquesta residència és tan extraordinari que resulta gairebé impossible d'estimar amb precisió.

El matrimoni ha trobat al poble de Neguri no només privacitat, sinó també un tros d'història i patrimoni basc. El palau on s'allotgen és una joia arquitectònica que ha vist desfilar grans figures històriques i culturals. I encara que el nom del lloc ha ressonat els darrers dies per la presència de Zeta-Jones, el seu prestigi ve de molt abans.

El Palau Lezama Leguizamón, situat al promontori d'Arriluce, destaca per la seva arquitectura senyorial i la seva forta càrrega simbòlica. La seva torre central i la galeria d'arcs formen part del perfil costaner de Neguri, una imatge inconfusible per a qui coneix la zona. A l'interior, es conserva una biblioteca històrica que va arribar a ser una de les més importants d'Espanya en mans privades.

El lloc on Catherine Zeta-Jones passa els seus dies

Construït a finals del segle XIX, aquest edifici resumeix l'esperit de l'elit bilbaïna: sobrietat, elegància i projecció cultural. La seva estructura es divideix en tres cossos principals, amb elements originals que s'han mantingut intactes durant generacions. Cada estança té el pes d'una època, i la seva conservació és avui motiu d'admiració.

Els jardins, cuidats amb cura, completen l'estampa amb una bellesa serena. Al capvespre, la llum del Cantàbric banya les façanes en tons daurats i converteix el paisatge en quelcom gairebé cinematogràfic. No és estrany que estrelles de Hollywood hagin caigut rendides davant d'aquest encant.

Catherine Zeta-Jones i altres personatges il·lustres que han fet història a Neguri

Aquest no és el primer personatge il·lustre que troba en aquest refugi. Per aquests mateixos carrers han passejat Adela Güell Ricart, la comtessa de l'Abra María dels Dolors de Churruca i Zubiría, i Ignacio de Urquijo i Olano, el comte pontifici. Tres noms que van marcar la història de Neguri i continuen donant brillantor a la seva llegenda.

Avui, mentre Catherine Zeta-Jones passeja pels jardins d'Arriluce, Neguri recupera el seu brillantor més distingit. Aquest enclavament combina el luxe i la tradició, oferint un refugi únic per a qui cerca tranquil·litat i patrimoni. La presència de l'actriu referma l'atractiu internacional d'aquesta històrica zona basca.