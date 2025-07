Lorena García diu prou a 'Espejo Público' i llança un missatge en directe: 'Hi ha...'

Lorena García ha dit prou en directe durant la tertúlia política de Espejo Público i ha llançat un missatge clar per posar fi a una acalorada discussió entre els seus col·laboradors. La substituta de Susanna Griso ha intervingut després d'una escalada de retrets que ha posat en escac el respecte entre els participants. La seva ferma intervenció ha posat de manifest que al programa hi ha límits que no s'han de sobrepassar, especialment en debats tan tensos.

Durant l'emissió, Lorena ha connectat amb l'exministre Miguel Sebastián per analitzar el manifest del PSOE que aposta per mantenir la legislatura fins al 2027 i descarta avançar les eleccions. Sebastián ha subratllat que el document no esmenta Pedro Sánchez, insistint que cal respectar el mandat actual. Tanmateix, el diputat del PP Jaime de los Santos ha qüestionat aquesta postura i ha qualificat d'irresponsable el contingut del manifest, generant un fort enfrontament.

La discussió entre Miguel Sebastián i Jaime de los Santos ha escalat ràpidament, amb acusacions creuades sobre la legitimitat del manifest i l'actitud d'ambdós partits. El to de la conversa s'ha tornat tens i les intervencions han derivat en retrets. Davant d'aquesta situació, la presentadora ha intentat mediar, encara que la disputa ha dificultat conservar un ambient respectuós en directe.

Lorena García frena en sec l'enfrontament a Espejo Público

En un moment delicat, Miguel Sebastián ha acusat Jaime de los Santos de ser una persona d'extrema dreta, cosa que ha elevat encara més la tensió. Després d'una pausa, Lorena García ha donat un cop a la taula per aturar la discussió i ha recordat a tothom que “aquí hi ha una línia vermella”. El seu advertiment ha deixat clar que no es toleraran faltes de respecte ni atacs personals a l'espai que dirigeix.

Tot i l'advertiment, el socialista ha decidit abandonar el plató, al·legant que no volia debatre amb algú a qui ni tan sols veia a la pantalla ni coneixia. La seva sortida en directe ha estat un moment inesperat que ha deixat en suspens la polèmica. El conservador, per la seva banda, ha demanat disculpes si algú s'ha sentit ofès, intentant rebaixar la tensió abans de la desconnexió.

Espejo Público es consolida com a espai de debat respectuós amb Lorena García al capdavant

La presentadora ha gestionat amb professionalitat una situació que amenaçava de desbordar el programa. Ha deixat palès que el respecte entre persones és una condició innegociable. Per molt acalorats que siguin els debats, la cortesia s'ha de mantenir sempre.

Finalment, García ha reafirmat el seu compromís amb un periodisme rigorós i respectuós, recordant que el diàleg civilitzat és imprescindible per tractar assumptes polítics. Amb aquesta intervenció, ha reforçat la credibilitat del programa com un espai on es pot debatre amb llibertat. Però sense perdre el respecte cap als altres.