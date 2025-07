Anita Williams i Montoya fan un pas més i confessen què ha passat en la seva relació

La història de Anita Williams i Montoya ha tornat a ocupar els focus mediàtics després que tots dos protagonistes hagin decidit trencar el seu silenci. Recentment, l'Anita s'ha assegut al plató de Fiesta amb una actitud molt diferent de la que va mostrar en tornar d'Hondures. Per primera vegada, ha parlat sense filtres sobre què ha passat realment amb Montoya i per què la seva història sembla haver arribat a un punt sense retorn.

Des del seu retorn, l'Anita ha reconegut que la seva vida ha canviat molt, especialment després de l'experiència viscuda a Supervivientes. Ha explicat que, tot i que està feliç i bé, hi ha assumptes que encara li generen inquietud i que estan pendents de resoldre's. En aquest context, ha assenyalat que manté una relació nul·la amb Montoya, amb qui no ha tingut cap contacte des que va finalitzar el programa.

Aquest distanciament ha estat més brusc del que ella esperava. Tot i saber que la dinàmica amb Montoya seria més distant després de l'aventura, no s'imaginava que fos tan radical i taxativa. Aquesta situació ha provocat en l'Anita un sentiment d'incertesa i tristesa, ja que Montoya havia estat el seu principal suport durant el seu concurs.

Anita Williams s'obre sobre la seva situació actual amb Montoya

Tanmateix, i malgrat la manca de comunicació, l'Anita ha confessat que segueix "molt enamorada" i que aquests sentiments no desapareixen en poc temps. També ha expressat que sent molt d'afecte per Montoya, tot i que entén que ara ha de centrar-se a estimar-se a si mateixa. Per aquesta raó, ha acceptat que el destí ha volgut que tots dos prenguin camins diferents, almenys per ara.

En un gir inesperat, l'Anita ha mostrat la seva decepció en assabentar-se que Montoya sí que ha estat en contacte amb altres persones, mentre que a ella l'ha mantinguda en silenci. Aquesta revelació ha encès la seva frustració, ja que esperava que l'espai que havia demanat fos respectat per igual per tots dos. El silenci i la manca de respostes per part de Montoya han estat difícils d'assimilar per a l'exconcursant.

Un futur incert entre Montoya i Anita Williams

Avui dia, l'Anita manté una postura ferma pel que fa al seu benestar emocional. Tot i que encara té sentiments per Montoya, no està disposada a forçar res ni a esperar indefinidament. Prefereix prioritzar-se i deixar que el temps i les circumstàncies marquin el rumb de la seva relació.

Així, la història d'Anita Williams i Montoya continua oberta, amb un futur incert i una càrrega emocional que encara pesa per a tots dos. El que semblava una història amb possibilitats s'ha convertit en un moment de reflexió, en què l'Anita aposta pel seu creixement personal abans que per una reconciliació immediata.