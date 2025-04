Arriba la felicitat a Mercadona amb el menjar que l'està petant aquesta setmana: 1 euro

Mercadona continua sorprenent els seus clients amb noves incorporacions a la seva gamma de productes. En aquesta ocasió, la cadena de supermercats ha llançat una novetat que ha conquerit ràpidament els més exigents paladars. Amb una recepta inspirada en la cuina mediterrània, es presenta un producte que destaca pel seu sabor i versatilitat.

Nova proposta de Mercadona per als amants de la cuina italiana

L'última incorporació de Mercadona a la seva oferta gastronòmica és una deliciosa focaccia amb tomàquets cherry, una opció que promet ser tot un èxit. Amb una base esponjosa i lleugera, aquesta focaccia combina el sabor suau de la massa amb el toc dolç i sucós dels tomàquets cherry. El toc especial el proporcionen les herbes aromàtiques, com el romaní i l'orenga, que realcen el seu sabor i aporten un caràcter únic.

Aquest producte, de 160 grams, és perfecte per a aquells que busquen una opció ràpida i saborosa per acompanyar qualsevol menjar o fins i tot gaudir com a snack. A més, la seva preparació és summament senzilla, cosa que fa que sigui ideal per a aquells que no disposen de gaire temps per cuinar. Es pot escalfar de manera ràpida, ja sigui al forn o en una fregidora d'aire, en pocs minuts, sense perdre la seva textura.

Mercadona ha aconseguit oferir una alternativa deliciosa, que manté l'essència de la focaccia tradicional però amb un toc modern. El seu preu d'1,95 euros fa que sigui una opció accessible per a totes les llars, permetent gaudir d'un plat típic italià sense complicacions. Aquest llançament respon a la creixent demanda de productes que combinin qualitat, sabor i rapidesa a la cuina.

A més de ser una excel·lent opció per acompanyar amanides, la focaccia de Mercadona es pot gaudir de diverses maneres. Es pot utilitzar com a base per a mini pizzes, com acompanyant de plats de pasta o fins i tot per fer deliciosos entrepans. Sens dubte, la seva versatilitat és un dels seus grans avantatges, permetent que s'adapti a múltiples situacions i combinacions culinàries.

Preparació fàcil i ràpida per gaudir en qualsevol moment

Una de les característiques que més destaquen d'aquesta focaccia és la seva facilitat de preparació. La recomanació de Mercadona per gaudir de tot el seu sabor és escalfar-la al forn a 200-220 ºC durant 2-3 minuts. També es pot preparar a la fregidora d'aire a 180 ºC durant 3 minuts, obtenint el mateix resultat increïble.

Gràcies a la seva ràpida preparació, aquesta focaccia es converteix en l'opció perfecta. Sobretot per a aquells que tenen poc temps per cuinar, però no volen renunciar a gaudir d'una recepta deliciosa i saborosa. La seva mida de 160 grams és ideal per a un àpat lleuger o per compartir entre dues persones, convertint-la en una excel·lent opció per a sopars ràpids.

La versatilitat en la preparació també és un dels punts més valorats pels usuaris. Es pot servir tal qual o acompanyada d'ingredients addicionals com oli d'oliva, formatge o fins i tot pernil serrà, creant noves combinacions amb facilitat. A més, la seva frescor i sabor fan que sigui una opció molt apetible en qualsevol moment del dia, des de l'esmorzar fins al sopar.

Per últim, el preu d'1,95 euros fa que aquesta focaccia sigui una opció molt competitiva, especialment considerant la seva qualitat i sabor. Mercadona ha aconseguit oferir una recepta autèntica, amb ingredients frescos i naturals. Aquesta s'adapta a les necessitats i gustos de tothom, garantint una experiència gastronòmica única a un preu molt accessible.

Preus i ofertes actualitzats el dia 26/04/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis