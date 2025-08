Sembla de marca, però aquest perfum el té Mercadona i és el que busquen els homes

Mercadona no para de llançar petites joies que, sense fer soroll, acaben al necesser de mig país. Aquesta vegada, la cadena sorprèn amb un detall pensat per a home que destaca per la seva senzillesa i encert. És d'aquells productes que, per mida i preu, es converteixen en un bàsic que no esperaves, però acabes portant sempre a sobre.

L'assortiment de Mercadona continua creixent amb propostes que barregen utilitat i bon preu sense complicar-se la vida. L'últim que ha arribat als seus prestatges per a home té aquest punt pràctic que encaixa a l'instant. Una d'aquestes idees que, sense ser espectaculars, acaben sent la millor incorporació per a qui busca solucions senzilles.

Un nou perfum de Mercadona que va directe al gra

Mercadona ha llançat un perfum en format mini, pensat per a homes que prefereixen allò pràctic i funcional. Es tracta d'un flascó de 50 ml, petit però amb caràcter, ideal per portar a qualsevol butxaca o motxilla. Aquest tipus de productes compactes s'estan convertint en un habitual dins del catàleg de perfumeria masculina.

La fragància pertany a la marca Flor de Mayo, una de les firmes més populars dins de Mercadona. Flor de Mayo és coneguda per oferir productes de qualitat a preus molt baixos, mantenint sempre la frescor. En aquesta ocasió, la marca s'ha decantat per una essència especiada que encaixa bé amb el perfil masculí actual.

La nota olfactiva d'aquest perfum és oriental especiada, amb matisos càlids i envoltants des de la primera aplicació. L'aroma té un inici intens, però sense ser invasiu, equilibrant espècies amb un fons amaderat molt subtil. És una fragància pensada per al dia a dia, perfecta per a qui busca un perfum que l'acompanyi sense saturar.

El preu és un dels grans atractius d'aquest perfum de Mercadona: només 3,30 euros per 50 ml de producte. Aquest cost el converteix en una opció ideal per provar alguna cosa diferent sense fer una gran inversió inicial. Mercadona manté així la seva aposta per perfums econòmics, però amb un acabat que sorprèn per la seva qualitat.

Football, el perfum masculí de Mercadona que destaca entre els low cost

Football és el nom d'aquesta nova fragància de la marca Flor de Mayo, disponible a Mercadona en edició limitada. El seu disseny és senzill però cridaner, amb un flascó blau inspirat en l'estètica esportiva i urbana actual. El format mini està pensat per a qui busca comoditat, sense renunciar a una aroma amb personalitat definida.

Aquest perfum es diferencia per la seva barreja d'espècies orientals, que li aporten un toc càlid i elegant. No és l'aroma típic fresc dels perfums d'estiu, sinó una cosa més robusta i persistent sobre la pell. Ideal per a qui prefereix un perfum discret, però amb caràcter, que es nota sense ser excessiu en la seva estela.

La marca Flor de Mayo ja ha conquerit molts clients de Mercadona amb les seves colònies femenines i fresques. Football representa la seva aposta masculina, seguint la mateixa línia d'oferir qualitat a preus accessibles. La relació qualitat-preu és un dels punts forts d'aquest perfum, que competeix amb altres més cars del mercat.

Mercadona reforça amb aquest llançament la seva oferta de perfumeria masculina en el segment low cost. L'èxit de productes com Football demostra que el públic masculí també valora l'equilibri preu-aroma. Una fragància pensada per acompanyar-te en qualsevol moment del dia, senzilla, compacta i sense complicacions.

Preus i ofertes actualitzats el dia 05/08/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis