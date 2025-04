Walmart i Sam's Club envien un comunicat urgent a tots els seus membres: oficial

Walmart i Sam's Club han trobat una manera de mantenir-se sòlids enmig de la incertesa econòmica i les tensions comercials internacionals. El panorama minorista enfronta obstacles com els aranzels imposats per l'expresident Donald Trump. No obstant això, els programes de membresia d'aquestes cadenes s'han convertit en una peça clau per al seu èxit.

Aquests serveis de subscripció no només mantenen la lleialtat dels consumidors, sinó que també estan generant ingressos addicionals que superen les vendes tradicionals. Aquesta estratègia s'està consolidant com un dels pilars fonamentals del seu model de negoci.

Membresies que asseguren estabilitat en temps difícils

L'incertesa pels aranzels i la possibilitat d'una recessió global han generat preocupació en moltes indústries. No obstant això, Walmart ha demostrat que el seu model de membresia, Walmart+, és una de les millors formes de mantenir el creixement. Aquest programa ha permès a Walmart mantenir preus competitius i continuar sent una opció accessible per als consumidors, malgrat els desafiaments comercials.

Durant l'últim any fiscal, els membres de Walmart+ van representar al voltant del 50% de la despesa total a la plataforma digital de l'empresa. Els consumidors subscrits al servei compren el doble de vegades i gasten gairebé tres vegades més que els clients regulars. Això no només demostra el poder de la membresia, sinó també com contribueix a la lleialtat dels clients i a l'estabilitat financera.

Un model basat en subscripcions

Tant Walmart com Sam's Club estan aprofitant els beneficis de les subscripcions per augmentar els seus ingressos. Aquest model no només genera vendes directes, sinó que també permet a ambdues empreses recopilar valuoses dades sobre els hàbits de compra dels seus membres. I aquest fet obre oportunitats en el negoci publicitari.

Walmart+ va ser llançat fa gairebé cinc anys i, encara que encara no iguala la mida d'Amazon Prime, ha tingut un creixement significatiu. A finals de gener de 2024, s'estimava que el programa comptava amb al voltant de 25 milions de membres als Estats Units. Encara que el seu abast és menor que el de Prime, Walmart+ continua sent una eina fonamental per fidelitzar els clients i generar ingressos recurrents.

Esdeveniments exclusius per a membres i creixement futur

Per continuar enfortint la lleialtat dels seus membres, Walmart planeja esdeveniments com la "Walmart+ Week". Aquests inclouran descomptes exclusius, promocions en gasolina i ofertes en restaurants. Aquesta estratègia busca emular l'èxit d'esdeveniments similars organitzats per Amazon, amb la intenció d'atreure més subscriptors i augmentar les vendes.

Els programes de membresia s'han convertit en una de les claus de l'èxit tant per a Walmart com per a Sam's Club. Gràcies a aquests serveis, les empreses aconsegueixen ingressos constants, mantenen els seus clients lleials i obren noves oportunitats en el món de la publicitat. Mentre el sector minorista continua evolucionant, aquesta estratègia continua sent un pilar fonamental per a l'èxit a llarg termini.