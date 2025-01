La novetat de Mercadona amb la qual somien totes les dones: només 3 euros

Mercadona ha ampliat la seva reconeguda línia de perfums 9.60 amb el llançament de 9.60 Bloom Sport Water, una fragància femenina que ja està disponible a totes les seves botigues. Aquest nou perfum es presenta en un flascó de 200 ml i està dissenyat per a dones actives que busquen una aroma fresca i revitalitzant. Amb una combinació de notes cítriques i florals, 9.60 Bloom Sport Water promet convertir-se en un imprescindible per al dia a dia.

Una fragància que evoca frescor i energia

9.60 Bloom Sport Water destaca per la seva composició que combina acords dolços i fruitals, transformant-se en una aroma més fresca i fruital a mesura que s'assenta a la pell. Les notes cítriques aporten una sensació d'energia i vitalitat, mentre que els tocs florals afegeixen feminitat i suavitat al conjunt. Aquesta fragància és ideal per a dones que busquen un perfum que les acompanyi tant en les seves activitats esportives com en la seva rutina diària.

El disseny del flascó és senzill i funcional, facilitant el seu ús i transport. La capacitat de 200 ml permet gaudir de la fragància durant un llarg període, oferint una excel·lent relació qualitat-preu. A més, el seu format pràctic el converteix en una opció convenient per portar al bolso o tenir al tocador.

La línia 9.60 de Mercadona és coneguda per oferir perfums de qualitat a preus accessibles, i Bloom Sport Water no és l'excepció. Aquest nou llançament reforça el compromís de la cadena de supermercats de brindar productes que satisfan les necessitats i preferències dels seus clients, mantenint, així sempre una excel·lent relació qualitat-preu.

La versatilitat de 9.60 Bloom Sport Water la converteix en una opció adequada per a diverses ocasions, des d'una jornada laboral fins a una sortida amb amics o una sessió d'exercici. La seva aroma fresca i lleugera és perfecta per a aquelles que busquen una fragància que s'adapti al seu estil de vida actiu i dinàmic.

Ja està a totes les botigues de Mercadona

9.60 Bloom Sport Water ja està disponible a la secció de perfumeria de totes les botigues Mercadona. Amb un preu de 3,90 euros per un flascó de 200 ml, aquesta fragància ofereix una opció econòmica sense comprometre la qualitat. Aquesta accessibilitat permet que més dones puguin gaudir d'un perfum fresc i durador sense realitzar una gran inversió.

Aquest llançament se suma a la exitosa col·lecció 9.60 de Mercadona, que compta amb un gran suport per part dels clients. La incorporació de Bloom Sport Water amplia les opcions disponibles per a les consumidores. Ofereix una fragància que combina frescor, energia i feminitat en un sol producte.

L'excel·lent relació qualitat-preu de 9.60 Bloom Sport Water la converteix en una alternativa atractiva davant de perfums de major cost. La seva aroma duradora i la seva presentació en un flascó de gran mida asseguren que les usuàries puguin gaudir d'aquesta fragància durant molt de temps. No hauran de preocupar-se de quedar-se sense ella aviat.

Si estàs a la recerca d'una nova fragància que combini frescor, energia i un preu assequible, 9.60 Bloom Sport Water de Mercadona és una opció que no pots deixar passar. Acosta't a la teva botiga més propera i descobreix aquest nou perfum que promet convertir-se en el favorit de moltes dones aquesta temporada.

