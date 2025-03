Sorpresa als Estats Units: aquest cèntim de blat de Lincoln val gairebé 8 milions de dòlars

En el món de la numismàtica, les sorpreses sempre són a la volta de la cantonada. Algunes monedes que en el seu moment van ser comunes i corrents assoleixen preus desorbitats amb el pas dels anys. Un cèntim de blat de Lincoln és un clar exemple de com un error de fabricació ha transformat un objecte comú en una peça de col·leccionista extremadament valuosa.

Aquest cèntim és un dels més rars i buscats pels col·leccionistes. Però què el fa tan especial? Per entendre-ho, cal retrocedir a 1943, quan un error de fabricació va convertir el que havia de ser una moneda d'acer en una de coure.

L'error de fabricació que creà una fortuna

Durant la Segona Guerra Mundial, la producció de materials estratègics va ser clau per a l'esforç bèl·lic dels Estats Units. El coure, utilitzat per a la fabricació de municions, era un metall força escàs en el moment, cosa que va portar la Casa de la Moneda a prendre una decisió dràstica. El 1943, van començar a encunyar els cèntims de Lincoln utilitzant acer recobert de zinc en lloc de coure.

Tanmateix, no tot va sortir com estava previst, un nombre reduït de planxes de coure de 1942 van quedar atrapades en les màquines d'encunyació. Quan es va començar a produir la sèrie de 1943, aquestes planxes de coure van ser colpejades amb el disseny del nou any. El resultat va ser una petita quantitat de cèntims de 1943 fets de coure, una raresa que avui dia és considerada una de les monedes més valuoses dels Estats Units.

Com un cèntim va assolir els $7.9 milions?

El valor d'aquests cèntims de coure va començar a augmentar amb el temps, a mesura que els experts s'adonaven de la seva escassetat. Dels més de 30 exemplars autèntics que s'estima que existeixen, la majoria van ser encunyats a la Casa de la Moneda de Filadèlfia. Els exemplars de Denver i San Francisco són encara més rars.

Encara que al principi els cèntims de 1943 de coure no es consideraven valuosos, l'augment de la demanda i la millor comprensió de la seva raresa van disparar el seu preu. El 2010, un cèntim de coure de 1943 de la Casa de la Moneda de Denver es va vendre per 1.7 milions de dòlars.

El 2018, un altre va assolir la xifra de 3.8 milions de dòlars. Tanmateix, l'exemplar més recent, en condicions impecables, va ser valorat en un sorprenent $7.9 milions. Aquest preu reflecteix no només l'escassetat de la moneda, sinó també el seu estat gairebé perfecte.

Encara que sembla increïble, encara és possible trobar aquests cèntims en circulació, les probabilitats són mínimes, però la possibilitat segueix existint. Els que van sobreviure en col·leccions personals o van ser descoberts anys després s'han convertit en autèntics tresors.