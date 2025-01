Adeu als panells: L'energia solar canviarà per sempre i també la Terra

El projecte Solaris, liderat per l'Agència Espacial Europea (ESA), promet transformar la manera com obtenim i utilitzem l'energia solar. Aquest ambiciós pla busca aprofitar el potencial del Sol des d'un lloc on la seva llum mai no deixa de brillar: l'espai. Si té èxit, podria revolucionar el subministrament d'energia neta a tot el món.

La nova energia solar: Com funciona Solaris?

La idea central de Solaris és simple, però revolucionària. Consisteix a col·locar enormes panells solars en satèl·lits situats en òrbita terrestre. Aquests panells captaran l'energia solar les 24 hores del dia, sense interrupcions per núvols, tempestes o el cicle dia-nit.

Un cop captada, l'energia solar serà convertida en microones o làsers i enviada de forma sense fils a la Terra. A terra, estacions receptores transformaran aquests senyals en electricitat llesta per utilitzar. Això significa que podrem comptar amb energia neta i constant, sense dependre de les condicions climàtiques terrestres.

Avantatges de capturar energia a l'espai

La tecnologia proposada té beneficis únics. Fora de l'atmosfera, els panells solars reben llum solar més intensa i sense pèrdues per dispersió. Això augmenta la seva eficiència i permet generar més energia amb menys superfície.

A més, en estar a l'espai, els panells treballen tot el temps. No hi ha nits ni dies ennuvolats. Aquest subministrament ininterromput podria garantir energia constant per a indústries, llars i ciutats senceres.

Europa, que depèn en gran mesura de combustibles fòssils i fonts externes, podria avançar cap a l'autosuficiència energètica. Solaris també seria una eina clau per complir els objectius climàtics de reduir les emissions de carboni i frenar el canvi climàtic.

Reptes tècnics i econòmics

Malgrat els seus avantatges, Solaris enfronta grans desafiaments. La construcció i el llançament de satèl·lits amb panells solars gegants seran costosos. A més, desenvolupar la tecnologia per transmetre energia de forma segura i eficient és un repte tècnic important.

L'ESA està treballant en simulacions i prototips per superar aquestes barreres. Si tot va segons el previst, s'espera que una planta pilot estigui operativa per al 2030. Aquesta demostrarà si la transmissió sense fils d'energia des de l'espai és viable a gran escala.

Si Solaris té èxit, canviarà per sempre el panorama energètic global. Serà possible generar energia en qualsevol lloc del planeta, sense importar l'hora o les condicions climàtiques.

El projecte no només representa un avenç tecnològic, sinó una esperança per combatre el canvi climàtic. Amb energia solar il·limitada i neta des de l'espai, el futur podria ser més sostenible i brillant. Europa té l'oportunitat de liderar aquesta revolució energètica que marcarà un abans i un després en la nostra relació amb el Sol.