Sembla de luxe, però és de Lidl i et deixa el cabell espectacular: arriba demà

Lidl torna a sorprendre amb un producte que promet facilitar el dia a dia de qui busca un cabell perfecte. El seu disseny ergonòmic, la seva avançada tecnologia i la seva potència el converteixen en una opció ideal per a l'ús diari. Amb diferents funcions i accessoris, aquest dispositiu s'adapta a tots els estils i tipus de cabell.

Potència i tecnologia per a un assecat eficient

L'assecador de Lidl destaca per la seva potència de 2300 W, la qual cosa permet un assecat ràpid i eficaç. El seu flux d'aire de 85 km/h redueix significativament el temps d'assecat, evitant llargues exposicions a la calor. A més, el seu generador d'ions minimitza l'electricitat estàtica i l'encrespament, proporcionant un cabell més suau i brillant.

Per oferir la millor experiència d'ús, aquest assecador compta amb tres nivells de temperatura i dues velocitats. Això permet ajustar la intensitat segons les necessitats de cada tipus de cabell, des dels més fins fins als més gruixuts. També inclou una funció d'aire fred, ideal per fixar el pentinat i aportar un acabat més durador.

El disseny també ha estat pensat per a la comoditat de l'usuari i per a l'estètica amb els seus colors turquesa i blanc. El seu filtre d'aire extraïble facilita la neteja, prolongant la vida útil de l'assecador. A més, incorpora una anella per penjar, la qual cosa permet emmagatzemar-lo fàcilment sense ocupar espai.

Accessoris i un preu que no pots deixar passar

Aquest assecador de Lidl no només destaca pel seu rendiment, sinó també pels accessoris que inclou. Ve equipat amb una boquilla de pentinat de 9 mm, perfecta per aconseguir un acabat llis i definit. També compta amb un difusor, ideal per aportar volum i definir els rínxols sense perdre la seva forma natural.

La versatilitat d'aquest assecador el converteix en una opció ideal per a tot tipus de cabell. La seva combinació de potència, accessoris i control de temperatura el fa adequat tant per a un assecat ràpid com per a pentinats més elaborats. A més, la seva tecnologia d'ions protegeix el cabell i manté la hidratació, evitant el dany per calor.

El més cridaner és el seu preu. A partir de demà, aquest assecador estarà disponible a Lidl per només 24,99 euros. Aquesta oferta suposa una gran oportunitat per aconseguir un producte de qualitat sense necessitat de gastar més del compte.

Si busques un assecador potent, pràctic i assequible, aquesta opció de Lidl és perfecta. La seva tecnologia avançada, accessoris i gran rebaixa el converteixen en una de les millors compres per a qui vol un cabell perfecte sense sortir de casa.

Preus i ofertes actualitzats el dia 02/03/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis