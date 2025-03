Sam’s Club envia un missatge important als seus membres: 110 dòlars l'any

Sam's Club, una de les cadenes més populars de botigues de membresia, ofereix dues opcions principals per als seus clients: Membresia Club i Membresia Plus. Cadascuna té característiques i beneficis diferents, dissenyats per satisfer diverses necessitats i preferències. A continuació, t'expliquem tot el que necessites saber sobre aquestes dues opcions.

Sam's Club i la seva membresia als Estats Units

La Membresia Club té un cost de $50 a l'any als Estats Units. Aquesta opció és ideal per a aquells que busquen gaudir dels beneficis bàsics de Sam's Club sense comprometre un gran pressupost. Amb aquesta membresia, els membres poden accedir a descomptes instantanis en una gran varietat de productes.

A més, un dels beneficis més populars d'aquesta membresia és l'estalvi en combustible. Els membres de Club tenen accés a preus especials a les estacions de gasolina de Sam's Club. Això pot resultar en un estalvi significatiu al llarg de l'any, especialment per a aquells que utilitzen molt l'automòbil.

Sam's Club dona un altre avantatge important en aquesta opció: la garantia de satisfacció del 100%. Això assegura que, si un membre no està satisfet amb un producte, pot rebre un reemborsament complet. Els membres també gaudeixen de l'opció Scan & Go. Aquesta permet escanejar articles amb un telèfon mòbil i pagar ràpidament sense haver de fer cua.

A més, amb la membresia Club, els usuaris reben dues targetes de membresia. Això permet que un membre pugui compartir els beneficis amb un acompanyant. És una opció molt convenient per a aquells que desitgen compartir els avantatges de la membresia amb un amic o familiar.

Membresia Plus: Més beneficis a un preu superior

D'altra banda, la Membresia Plus té un cost de $110 a l'any, cosa que la converteix en una opció més avançada amb beneficis addicionals. Aquesta membresia inclou tots els beneficis de l'opció Club, a més d'avantatges exclusius que poden ser atractius per a aquells que desitgen maximitzar els seus estalvis.

Un benefici destacat de la Membresia Plus és el 2% de reemborsament en Sam's Cash. Aquest reemborsament s'aplica sobre compres selectes i es pot utilitzar en futures compres a Sam's Club. Això representa una excel·lent oportunitat per estalviar encara més en cada compra, especialment per a aquells que compren en grans quantitats.

Un altre avantatge important de la membresia Plus és l'enviament gratuït en les compres realitzades a través de la botiga en línia. Els membres Plus gaudeixen del lliurament gratuït des del club, cosa que els permet rebre els seus productes directament a casa seva sense cost addicional. Això és especialment útil per a aquells que prefereixen fer les seves compres en línia i evitar anar a la botiga física.

Els membres Plus també obtenen descomptes exclusius en farmàcia, òptica i al centre de pneumàtics i bateries. Aquests estalvis addicionals poden marcar una diferència significativa en els costos de productes i serveis essencials. A més, la Membresia Plus ofereix descomptes en altres productes i serveis dins de les botigues Sam's Club.

Quina opció és la més adequada a Sam's Club?

L'elecció entre la Membresia Club i la Membresia Plus depèn de les necessitats personals de cada membre. Si només busques els beneficis essencials i un accés bàsic als descomptes, l'opció Club és probablement suficient. A un preu accessible de $50 a l'any, et permet gaudir d'importants estalvis i avantatges en gasolina i productes.

Si prefereixes obtenir més beneficis addicionals, com el 2% de reemborsament en Sam's Cash, enviament gratuït i descomptes en productes de salut i automòbils, la Membresia Plus és la millor opció. Encara que és més costosa, a $110 a l'any, ofereix moltes més oportunitats d'estalvi i conveniència.

Beneficis clau de cada membresia

Ambdues opcions ofereixen una garantia de satisfacció del 100%, cosa que assegura que els membres sempre estiguin contents amb les seves compres. A més, ambdues inclouen Scan & Go, cosa que facilita un procés de compra més ràpid i eficient. Els estalvis en combustible també estan disponibles per a ambdues membresies, cosa que ajuda els membres a estalviar diners en cada dipòsit de gasolina.