Sam's Club dona el cop final a Costco: es confirma un secret a veus

Sam's Club o Costco? A l'hora de fer compres a l'engròs, molts consumidors busquen opcions que els permetin reduir despeses. Entre les alternatives més populars als Estats Units hi ha Sam's Club i Costco, dues cadenes majoristes amb preus competitius. No obstant això, triar entre ambdues no sempre és una tasca senzilla. Hi ha diferències clau que poden influir en la decisió, especialment pel que fa als costos de membresia i la conveniència de cadascuna.

Sam's Club, diferències amb Costco

Una de les principals diferències entre Sam's Club i Costco es troba en les tarifes de membresia. Segons The Ascent, Sam's Club ha mantingut tarifes més estables en els últims anys. El 2022, la membresia bàsica va passar de 45 a 50 dòlars, mentre que la categoria Plus va augmentar de 100 a 110 dòlars. Aquest canvi va representar el primer augment en nou anys.

D'altra banda, Costco revisa les seves tarifes de membresia cada cinc anys, encara que de vegades ho fa abans. Per exemple, el 2017, la membresia bàsica va pujar de 55 a 60 dòlars, i l'executiva de 110 a 120 dòlars. Aquest 2025, Costco aplicarà un altre augment en les seves tarifes, amb la membresia bàsica a 65 dòlars i l'executiva a 130 dòlars anuals.

Des d'un punt de vista financer, Sam's Club sembla oferir una opció més econòmica. Existeix una diferència de fins a 20 dòlars en la membresia Plus en comparació amb Costco. Aquesta diferència pot ser significativa, especialment per a les llars amb un pressupost ajustat.

Conveniencia i proximitat: l'avantatge de Costco

Tot i que el preu és un factor important, no és l'únic a considerar a l'hora de triar entre aquestes dues cadenes. La ubicació de les botigues juga un paper crucial. Per a aquells que tenen un Costco a prop, la diferència en la membresia podria justificar-se per la comoditat i l'accés freqüent a la botiga. En poder accedir amb facilitat a les botigues, els clients poden aprofitar millor els beneficis de la membresia, cosa que millora la relació cost-benefici.

A més de la ubicació, les preferències personals també influeixen en l'elecció. Per exemple, molts clients prefereixen els productes de Costco a la seva fleca, o la varietat que ofereixen en algunes categories de productes. Fa que aquesta opció sigui més atractiva per a certes famílies.

La gamma de productes de Costco podria alinear-se millor amb les necessitats d'alguns consumidors. En definitiva, permet cobrir una major part de la seva llista de compres en un sol lloc.

Resultat: Sam's Club o Costco?

En resum, Sam's Club es presenta com una opció més econòmica per a aquells que busquen estalviar en les tarifes de membresia, especialment si l'accés a la botiga no és un problema. Si l'estalvi és la prioritat i es té accés similar a ambdues cadenes, Sam's Club seria l'elecció més rendible.

No obstant això, si la conveniència de la ubicació i les preferències personals en productes juguen un paper important, Costco podria justificar la diferència de cost. La clau està a avaluar tant l'estalvi potencial com la comoditat d'accés, ja que ambdós factors influiran en la decisió final.

Encara que Sam's Club sigui més barat, l'elecció depèn de com de prop estigui cada botiga i quin tipus de productes es prefereixin. Ambdues ofereixen avantatges, però l'elecció ideal varia segons les circumstàncies de cada comprador.