Revisa bé abans de gastar aquest cèntim de Lincoln: pot valer fins a 4,2 milions de dòlars

En el món de la numismàtica, algunes monedes assoleixen un valor inesperat amb el pas del temps. Entre elles destaca aquesta moneda, un cèntim nord-americà que, encara que es va fabricar massivament entre 1909 i 1958, s'ha convertit en un dels objectes més cobejats pels col·leccionistes. Alguns exemplars rars d'aquesta moneda poden assolir preus sorprenents, i fins i tot un d'ells ha estat taxat en uns impressionants 4,2 milions de dòlars.

El que fa a la moneda Lincoln Wheat Penny tan especial no és només el seu disseny, sinó els pocs exemplars excepcionals que existeixen. Aquests cèntims podrien estar circulant avui entre el canvi que reps o en col·leccions antigues, cosa que afegeix un misteri fascinant a la seva història.

El naixement d'un icona americà

La creació del Lincoln Wheat Penny té les seves arrels en un esdeveniment significatiu: el centenari del naixement d'Abraham Lincoln. El 1909, el president Theodore Roosevelt, amb la finalitat d'embellir la moneda nord-americana, va encarregar a l'escultor Victor David Brenner el disseny d'un nou cèntim de dòlar. El resultat va ser revolucionari, ja que va presentar el perfil de Lincoln a l'anvers, convertint-se en la primera moneda dels Estats Units a mostrar una persona real.

El revers mostrava dues espigues de blat envoltant les paraules “ONE CENT” i “UNITED STATES OF AMERICA”, cosa que li va donar el seu sobrenom popular. Durant gairebé 50 anys, milions d'aquests cèntims van ser distribuïts, convertint-se en una presència comuna en la vida diària dels nord-americans. No obstant això, el que molts no sabien és que entre aquests cèntims comuns es trobaven alguns exemplars que, amb el temps, assolirien valors de milions.

L'error de 1943 i el seu impacte

El Lincoln Wheat Penny va assolir el seu estatus de rara peça de col·lecció a causa d'un error ocorregut el 1943, en plena Segona Guerra Mundial. A causa de l'escassetat de coure per a l'esforç bèl·lic, la Casa de la Moneda dels EUA va decidir fabricar els cèntims d'aquell any amb acer recobert de zinc, cosa que els va donar un aspecte platejat.

No obstant això, alguns pocs discos de coure de 1942 es van barrejar amb els nous discos d'acer, resultant en el que avui es coneix com el 1943 Bronze Lincoln Penny. Aquesta moneda no havia d'existir, i la seva raresa l'ha convertit en un dels cèntims més cobejats de la història de la numismàtica. Només es coneixen entre 20 i 30 exemplars autèntics d'aquest error, cosa que fa que cadascun d'ells sigui un veritable tresor.

Aquest error, combinat amb el significat històric de la moneda i la seva relació amb la Segona Guerra Mundial, ha incrementat el seu valor a nivells extraordinaris. Per exemple, una d'aquestes monedes es va vendre per 1,7 milions de dòlars el 2010, cosa que va preparar el terreny per a la valoració més recent de 4,2 milions de dòlars.

A diferència d'altres objectes històrics que romanen en museus, aquests cèntims van ser distribuïts en circulació i alguns romanen amagats en velles col·leccions, calaixos o fins i tot com a canvi a les nostres butxaques. El 2019, una família de Massachusetts va trobar un d'aquests cèntims de Lincoln en una col·lecció heretada, cosa que demostra que la troballa d'aquesta curiosa moneda continua sent possible.