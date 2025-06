Oficial: Gerra d’aigua freda d’Amancio Ortega i Inditex en aquesta zona d’Espanya

Inditex és una empresa més que consolidada, tant a Espanya com fora del país. La seva trajectòria i reputació fan que el seu èxit vagi en augment encara que, de vegades, amb girs inesperats. I és que el gegant de la moda ha anunciat alguns canvis que han sorprès alguns dels seus clients.

En aquest sentit, una de les zones més afectades per les últimes decisions dels dirigents d'Inditex ha estat la de Lleó. Bershka, propietat d'Inditex, ha comunicat oficialment el tancament de dues de les seves botigues a la regió. Es tracta de la de Ponferrada i una de les dues de la capital lleonesa; un autèntic gerro d'aigua freda per als consumidors.

Decisió dràstica d'Inditex a Lleó

La decisió, coneguda els últims dies, afecta 15 treballadores, que ara veuen amb incertesa el seu futur laboral. L'anunci va arribar primer a la botiga de Ponferrada, on vuit treballadores van rebre de mans de representants de l'empresa la notificació del tancament. Una mesura que no es farà efectiu fins al pròxim 19 de juliol.

Hores més tard, es va produir una reunió similar a l'establiment situat al cèntric carrer Ordoño II de Lleó, on treballen set persones. En aquest cas, el tancament s'ha fixat per al dissabte 26 de juliol. Segons l'agència Ical, la companyia no té intenció de tancar la botiga de Bershka que es troba al centre comercial Espacio León.

En aquesta ocasió, sis persones mantenen els seus llocs de treball. No obstant això, des de l'empresa han programat reunions amb les treballadores afectades amb l'objectiu de negociar i concretar les condicions. Encara que Bershka no ha fet públics els motius del tancament, fonts del sector apunten que aquesta decisió podria emmarcar-se dins del pla de digitalització.

Des de 2020, la companyia ha apostat decididament per potenciar la venda en línia i reduir el nombre de botigues físiques. Especialment aquelles situades fora de grans nuclis comercials. Tanmateix, sorprèn que ambdues botigues tancades a Lleó estiguin complint objectius econòmics i siguin rendibles.

Aquesta dada ha generat malestar entre els empleats, que no entenen per què les seves botigues han estat seleccionades per tancar quan els números acompanyen. El sentiment d'abandonament també creix entre la ciutadania, que veu com marques rellevants van desapareixent del centre urbà. Tot plegat contribueix a la pèrdua de dinamisme comercial en carrers emblemàtics com Ordoño II.

A l'espera dels pròxims moviments d'Inditex

A més, aquest ajust no és exclusiu de Lleó. En la mateixa data que el tancament de Ponferrada, també abaixarà la persiana una botiga de Bershka a Àvila. La qual cosa reforça la idea d'una reestructuració més àmplia al territori.

Les pròximes reunions amb la plantilla seran claus per determinar si existeix alguna opció de recol·locació o millora de condicions en aquest procés. Sigui com sigui, per ara, s'ha percebut com un autèntic gerro d'aigua freda per a la zona. Caldrà veure com evoluciona la situació i la repercussió final que té en els empleats afectats.