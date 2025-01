Carrefour té el producte ideal per començar el 2025 de la millor forma: gran descompte

Carrefour ha revolucionat el mercat amb una oferta que està donant molt de què parlar. La seva bicicleta elèctrica BK8K ha reduït el seu preu en més de 1.500 euros. Aquest model combina tecnologia avançada, disseny resistent i gran autonomia, convertint-lo en una opció ideal per a aquells que busquen moure's de manera còmoda i sostenible.

Tecnologia i rendiment que impressionen

La bicicleta elèctrica BK8K de Carrefour està equipada amb un motor sense escombretes de 250 W, que permet assolir una velocitat màxima de 25 km/h. La seva bateria de liti extraïble de 36V i 8,4Ah ofereix una autonomia d'entre 35 i 70 km, depenent del nivell d'assistència i les condicions del terreny. Això la fa perfecta tant per a desplaçaments urbans com per a escapades a l'aire lliure.

El quadre, fabricat en acer al carboni ultralleuger, assegura resistència i durabilitat sense comprometre la lleugeresa. Amb un pes de 26 kg, pot suportar fins a 120 kg de càrrega, adaptant-se a diferents estils de conducció. A més, inclou frens de disc a ambdues rodes, cosa que garanteix una conducció segura en qualsevol situació.

Un altre dels seus grans avantatges és la bateria extraïble, que facilita la càrrega en qualsevol lloc i millora la seguretat contra robatoris. Carrefour ha posat especial atenció en oferir un disseny pràctic que s'adapti a les necessitats dels usuaris moderns.

Les llums LED davanteres i posteriors proporcionen visibilitat en trajectes nocturns o amb poca il·luminació. Amb aquests elements, la BK8K no només destaca pel seu rendiment, sinó també per garantir la seguretat del ciclista en tot moment.

Versatilitat i un preu irresistible

La BK8K compta amb dos modes de conducció ajustables que s'adapten a diferents tipus d'usuari. El mode d'assistència potencia el pedaleig fins a un 50%, fent que cada trajecte sigui més lleuger. D'altra banda, el mode de conducció autònoma és ideal per a aquells que desitgen mantenir un ritme constant i gaudir de l'exercici físic.

El seu sistema plegable permet transportar-la i emmagatzemar-la fàcilment. Això resulta especialment útil per a aquells que tenen poc espai a casa o necessiten portar-la al cotxe. A més, gràcies al seu disseny robust però lleuger, és una excel·lent companya tant per al dia a dia com per a aventures més exigents.

L'oferta actual de Carrefour és inigualable: aquesta bicicleta ha baixat de 2.159,99 euros a tan sols 679,99 euros. Una rebaixa espectacular que posa a l'abast de molts un producte d'alta tecnologia i disseny innovador.

Si estàs buscant una bicicleta elèctrica funcional, còmoda i assequible, la BK8K de Carrefour és l'elecció perfecta. No deixis passar aquesta oportunitat, ja que les existències són limitades i la demanda és alta.

Preus i ofertes actualitzats el dia 05/01/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis