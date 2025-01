Els cinc remeis casolans que recomanen dentistes per blanquejar bé les teves dents

Dents perfectes: un somriure blanc i radiant és el desig de molts. Encara que existeixen tractaments professionals per blanquejar les dents, també hi ha remeis casolans recolzats per experts que poden ajudar a millorar-ne l'aparença de manera natural.

Dents blanques i radiants: 5 remeis

Bicarbonat de sodi i aigua

El bicarbonat de sodi és conegut per les seves propietats abrasives suaus, capaces d'eliminar taques superficials a les dents. Segons la Clínica Dental Sedano, es pot preparar una pasta barrejant una cullerada de bicarbonat de sodi amb una mica d'aigua. Després has d'aplicar-la amb el raspall de dents. No obstant això, adverteixen que no s'ha d'abusar d'aquest remei, ja que podria danyar l'esmalt dental.

Raspallat amb oli de coco (Oil Pulling)

El raspallat amb oli de coco és una pràctica tradicional que ajuda a eliminar bacteris de la boca, reduint la formació de placa i contribuint a un somriure més blanc. Aquest mètode implica esbandir la boca amb una cullerada d'oli de coco durant 15 a 20 minuts i després escopir-lo. Encara que no hi ha estudis científics que demostrin la seva eficàcia en el blanquejament dental, és una pràctica segura i val la pena intentar-ho.

Consum d'aliments cruixents

Alguns aliments com la poma, l'api i el rave actuen com a netejadors naturals de les dents. Com que són fruites i verdures dures i consistents, ajuden a eliminar restes de menjar i la placa bacteriana que pot generar taques a les dents. No obstant això, és important recordar que aquests aliments són un complement i no substitueixen una adequada higiene bucal.

Maduixes i bicarbonat de sodi

Les maduixes contenen àcid màlic, que pot ajudar a eliminar les taques superficials de les dents. En combinar-les amb bicarbonat de sodi, es potencia el seu efecte blanquejador. Per utilitzar aquest remei, es pot triturar una maduixa madura i barrejar-la amb bicarbonat de sodi fins a formar una pasta.

Aplica la barreja a les dents i deixa-la actuar durant uns minuts abans d'esbandir. Aquest mètode s'ha d'utilitzar amb moderació per evitar danyar l'esmalt dental.

Ús de pastes dentals blanquejadores

Les pastes dentals blanquejadores contenen agents abrasius moderats que ajuden a eliminar taques superficials a les dents. Segons la periodoncista Beatriz de Tapia, el seu ús regular pot mostrar resultats en una o dues setmanes, depenent dels hàbits de cada persona. No es recomana el seu ús excessiu per evitar danyar l'esmalt dental.

És fonamental destacar que, encara que aquests remeis casolans poden contribuir al blanquejament dental, no substitueixen una adequada higiene bucal ni les visites regulars al dentista. Abans d'iniciar qualsevol tractament de blanquejament, és aconsellable consultar amb un professional per garantir la salut i seguretat de les teves dents.