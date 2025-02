El dolç de Mercadona que ha conquerit a molts llaminers: només val 1 euro

Mercadona és conegut per sorprendre els seus clients amb nous productes que aconsegueixen captar l'atenció de tothom. Aquesta vegada, la secció de fleca s'ha renovat amb una proposta irresistible que està fent furor. Una novetat que s'ha guanyat el cor dels amants dels dolços és l'últim llançament en la seva oferta de brioixeria.

L'opció perfecta per gaudir a qualsevol hora

L'estrella de la temporada és una deliciosa berlina farcida, estil bombó, amb un generós toc de xocolata blanca. La seva esponjosa massa és l'embolcall perfecte per a una explosió de sabor que es sent en cada mos. El farciment és abundant i té una textura cremosa que aporta una suavitat única, convertint-la en una opció deliciosa per a qualsevol moment del dia.

El millor d'aquesta berlina no només és el seu sabor, sinó la proporció de xocolata blanca que porta. Els clients han destacat que el farciment és realment abundant, cosa que fa que cada peça sigui encara més irresistible. Sens dubte, aquest nou producte ha superat les expectatives de molts que busquen un dolç ple de sabor i qualitat en cada mossegada.

Gràcies a la seva mida ideal, aquesta berlina és perfecta per gaudir tant en l'esmorzar com en el berenar. Sent una peça de 90 grams, és prou gran com per saciar l'antull sense ser excessiva. A més, és fàcil de transportar, per la qual cosa resulta una excel·lent opció per portar a la motxilla o gaudir durant un descans a la feina.

El sabor de xocolata blanca li dona un toc suau i cremós que enamora a qui el prova. A més, la seva textura esponjosa i lleugera fa que es pugui menjar amb facilitat, convertint-se en l'acompanyant perfecte per a un cafè o un te. La combinació d'aquests ingredients fa que la berlina sigui una opció dolça i reconfortant que promet endolcir qualsevol moment del dia.

Una deliciosa sorpresa a la fleca de Mercadona

Encara que el sabor i la qualitat d'aquest nou producte ja són motiu suficient per provar-lo, el preu també ajuda i molt. La berlina farcida de xocolata blanca està disponible per només 1,25 euros. Aquest preu competitiu fa que el producte sigui accessible a tot tipus de clients, permetent gaudir d'una excel·lent qualitat a un cost realment assequible.

Aquest preu converteix la berlina en una opció econòmica davant d'altres dolços similars al mercat. A més, la seva mida i la qualitat dels seus ingredients justifiquen amb escreix la relació qualitat-preu. Per tant, no és d'estranyar que ja hagi causat sensació entre els clients de Mercadona que l'han provat i recomanen.

Mercadona ha demostrat una vegada més la seva capacitat per innovar en la seva secció de fleca amb aquest producte que ha conquerit ràpidament els seus clients. Aquesta berlina estil bombó farcida de xocolata blanca és l'opció perfecta per a aquells que busquen un dolç amb un sabor únic. En aquest cas, a més, amb una gran relació qualitat-preu.

A mesura que més persones la proven, són més les que destaquen el seu excel·lent sabor i la quantitat de farciment que ofereix. Aquesta nova berlina és una d'aquelles petites sorpreses que fan que cada visita a Mercadona sigui encara més especial. I el millor de tot: està disponible per només 1,25 euros, una oferta irresistible per als més llaminers.

Preus i ofertes actualitzats el dia 23/02/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis