Adeu Rituals: Aquest cosmètic de Mercadona és tot un èxit i tota Espanya ja ho sap

Mercadona té aquest talent especial per colar als seus prestatges productes que no fan soroll però arrasen. Sense prometre miracles ni envoltar-se de campanyes, es guanyen un lloc per pur mèrit. I el curiós és que funcionen tan bé que acaben comparant-se amb marques que juguen en una altra lliga.

Aquest de Mercadona fa temps que dona que parlar per la seva manera de mimar, la seva aroma i el seu resultat final. No sembla el que és, ni costa el que sembla, i això explica el seu èxit silenciós. Té aquest punt sensorial inesperat que el converteix en un dels secrets millor guardats del lineal.

Una textura que sorprèn i una fragància que enganxa

Mercadona fa temps que ofereix un producte corporal que molts comparen amb opcions força més cares com la reconegudíssima marca Rituals. Es tracta d'una crema que es converteix en oli quan s'aplica sobre la pell. La sensació que deixa és la d'un tractament spa però sense sortir de casa ni gastar de més.

El nom del producte és Oriental i pertany a la línia Deliplus, que ja és tot un clàssic en aquesta cadena. L'ampolla porta 250 ml i costa només 3 euros, cosa que el fa força assequible. La seva textura cremosa es fon a poc a poc fins a tornar-se oli mentre es fa un massatge.

No és un producte nou, però continua tenint el seu espai als prestatges per una raó molt simple: funciona. Hidrata amb eficàcia, s'estén bé i deixa la pell suau durant hores. No necessita promoció perquè el seu resultat parla per si sol i això és el que fidelitza.

La seva fórmula conté oli d'arròs, que és conegut per ser nutritiu, calmant i molt agradable per a pells seques. No engrassa, no taca la roba i s'absorbeix amb rapidesa si s'aplica amb moderació. A més, té una fragància càlida i envoltant que recorda als cosmètics orientals.

Tot el que ofereix aquest oli corporal de Mercadona

El més curiós d'aquest producte de Mercadona és que no té la textura d'un oli tradicional. És una crema en aparença, però en contacte amb el cos es torna un oli fluid. Aquest efecte transforma la rutina corporal en un moment més sensorial i agradable.

L'aroma que desprèn és dolça, càlida i amb un punt especiat, sense resultar pesada ni empalagosa. A molts els recorda a perfums tipus Rituals, però a un preu molt inferior. Es queda a la pell de manera subtil i aporta aquesta sensació de pell cuidada durant hores.

Aquest oli corporal es pot fer servir després de la dutxa o abans d'anar a dormir, fins i tot en dies de calor. Aporta elasticitat, suavitat i una hidratació que es nota des de la primera aplicació. L'ampolla cundeix força, així que aquests 3 euros acaben sent una bona inversió.

Per la seva textura, és perfecte per a zones que tendeixen a ressecar-se com colzes o cames. No deixa sensació enganxosa i es pot vestir just després sense problemes. Mercadona ha encertat amb un producte senzill, però que compleix el que promet sense adorns.

Preus i ofertes actualitzats el dia 01/08/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no se'n fa responsable dels possibles canvis