Molt pocs coneixien aquest saborós menjar de Mercadona i ara està arrasant: baratíssim

Mercadona segueix sorprenent amb productes que combinen qualitat, sabor i facilitat de preparació. En aquesta ocasió, ha llançat una opció ideal per als amants de la carn que busquen gaudir d'un bon plat sense complicar-se. Aquest article arriba per oferir una experiència culinària simple, deliciosa i econòmica, adaptant-se a les necessitats de tots els consumidors.

Un aliment que destaca per la seva qualitat

Les costelles de xai de Mercadona destaquen pel seu sabor i qualitat. Aquesta carn és ideal per a aquells que gaudeixen dels sabors intensos i tradicionals, i l'elecció del xai garanteix una textura tendra i sucosa. Procedents d'origen nacional, aquestes costelles asseguren frescor i qualitat, característiques essencials per a un bon plat de carn.

Cada paquet de costelles té aproximadament 600 grams, cosa que les converteix en una opció ideal per a diverses persones. Gràcies a la seva preparació senzilla i ràpida, pots gaudir d'un deliciós plat en qüestió de minuts, cosa que les fa perfectes per a aquells que busquen comoditat sense renunciar al sabor.

A més, la carn de xai és molt versàtil a la cuina, permetent preparar una gran varietat de plats. Ja sigui rostida, a la graella o a la planxa, les costelles mantenen la seva sucositat i sabor. Aquesta versatilitat, unida a la seva facilitat de preparació, fa que el producte sigui adequat per a tot tipus d'ocasions, des d'un sopar ràpid fins a un àpat més elaborat.

Mercadona ha aconseguit mantenir un preu competitiu per a aquestes costelles de xai, cosa que les converteix en una opció assequible per a tothom. Per només 11 euros per paquet, aquest producte ofereix una excel·lent relació qualitat-preu, permetent als consumidors gaudir de carn d'alta qualitat sense afectar significativament el seu pressupost.

Preparació fàcil i deliciosa de les costelles de xai

Les costelles de xai de Mercadona poden ser cuinades de diverses maneres, cosa que les converteix en una opció ideal per a qualsevol tipus de recepta. Si prefereixes una opció ràpida, cuinar-les a la graella o a la planxa és perfecte per gaudir d'un plat sucós i ple de sabor en pocs minuts. La seva carn tendra es cuina ràpidament, permetent gaudir d'un àpat deliciós en poc temps.

Si tens més temps, les costelles de xai també són perfectes per rostir-les al forn. Amb una mica d'oli d'oliva, all i espècies, pots crear un plat saborós que serà el centre d'atenció en qualsevol àpat. Aquest tipus de preparació ressalta el sabor de la carn i garanteix que es mantingui sucosa per dins.

Una forma popular de preparar les costelles de xai és marinar-les prèviament amb herbes i espècies, cosa que potencia encara més el seu sabor. Pots utilitzar romaní, farigola, all o fins i tot una mica de vi per donar-los un toc extra. Aquesta senzilla tècnica transforma un àpat quotidià en una experiència gastronòmica deliciosa.

El preu d'11 euros per paquet, que equival a aproximadament 600 grams, és un dels principals avantatges d'aquest producte. No només estàs gaudint de carn de xai d'alta qualitat, sinó que també estàs estalviant en comparació amb altres opcions de carns més cares. Això fa que les costelles de xai de Mercadona siguin una opció assequible per a les llars que busquen gaudir de bona carn sense necessitat de gastar una fortuna.

Preus i ofertes actualitzats el dia 02/04/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis