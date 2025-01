Ni Mercadona, ni Lidl: Aquest supermercat ven el pitjor Tortell de Reis a Espanya

Quan arriba gener, hi ha una cosa que no pot faltar a la taula: el Tortell de Reis. Aquestes postres, a més de ser un clàssic nadalenc, s'han convertit en una veritable tradició a les famílies espanyoles. La seva aparença acolorida i la seva massa esponjosa fan que sigui difícil resistir-s'hi.

No obstant això, no tots els tortells són iguals, i triar el millor pot ser tot un desafiament. L'OCU (Organització de Consumidors i Usuaris) ha avaluat diversos d'aquests dolços i ha revelat quin es porta el dubtós honor de ser el pitjor de tots els tortells.

El pitjor Tortell de Reis?

Segons l'anàlisi de l'OCU, el 'Tortell de Reis farcit' de Carrefour ha obtingut la puntuació més baixa: 24 sobre 100. Aquest tortell, que pesa 900 grams, té un preu atractiu de 7,42 euros per envàs o 8,32 euros per quilo. Però, com diuen, el barat a vegades surt car.

L'estudi va destacar diversos problemes amb aquest producte, el seu farciment, que hauria de ser nata, inclou mescles de greixos vegetals com palma i coco. A més, la llista d'ingredients està carregada d'additius, colorants i conservants que afecten tant la qualitat com el sabor. Encara que visualment compleix, al paladar queda molt lluny del que hauria de ser un bon tortell.

Els tres millors tortells

No tot són males notícies. L'OCU també ha premiat els millors tortells dels supermercats espanyols, i el primer del rànquing és 'El Obrador de El Corte Inglés amb nata', que va aconseguir una puntuació excel·lent. Aquest tortell destaca per la seva textura esponjosa, un farciment autèntic de nata i un preu de referència de 20 euros per quilo.

En segon lloc, es troba 'La Cestera de Lidl amb nata', una opció més econòmica amb un preu de 12 euros per quilo. El seu sabor i qualitat li han valgut estar al podi, sent una alternativa atractiva per a aquells que busquen equilibri entre qualitat i preu.

El tercer lloc és per a 'El Horno Real de Dia amb nata', que amb un preu d'11,10 euros per quilo ofereix una experiència bona per ser un producte de supermercat. Encara que no iguala al guanyador, compleix amb les expectatives. Així que, si aquest any busques sorprendre amb un tortell digne de Reis, ja saps quines opcions no fallen.