Ni Lidl, ni Mercadona: aquest és el súper que acaba de donar una alegria a Espanya

El mercat de supermercats a Espanya és molt competitiu, encara que Lidl i Mercadona dominen el sector, hi ha una cooperativa que està guanyant terreny amb cada obertura. Consum acaba d'inaugurar una nova botiga a Fortuna, Múrcia, la qual cosa ha suposat una alegria per als habitants de la zona. Aquesta obertura no és un fet aïllat, sinó part d'un ambiciós pla d'expansió que l'empresa està duent a terme en diverses regions.

Consum s'ha convertit en una opció cada vegada més forta en el mercat espanyol, oferint una proposta de valor que atrau els consumidors amb varietat de productes frescos. Amb aquesta nova botiga, la cooperativa enforteix la seva presència a Múrcia i continua ampliant la seva xarxa de supermercats.

Nova botiga a Fortuna: comoditat i tecnologia al servei del client

El nou supermercat de Consum a Fortuna està ubicat a la Carretera Abanilla-RM 411, cantonada amb el carrer Los Baños. Aquest establiment ocupa més de 1.300 metres quadrats, oferint una àmplia gamma de productes en un espai còmode i accessible. A més, compta amb 82 places d'aparcament i tres punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.

La nova botiga també ofereix diverses innovacions per millorar l'experiència de compra. Entre elles, destaquen les tres caixes d'autopagament, pensades per agilitzar les compres de petita mida i reduir les esperes.

A més, els clients poden gaudir d'atenció personalitzada en seccions com peixateria, carnisseria i xarcuteria. L'oferta de productes, com fruites i verdures a granel, complementa la proposta del supermercat, que també compta amb un forn per a brioixeria a granel. Aquest supermercat està dissenyat per ser una opció còmoda i de qualitat per als habitants de Fortuna, amb espais amplis i serveis pensats per facilitar les compres diàries.

Consum: una cooperativa que continua creixent i creant ocupació

El creixement de Consum no només es reflecteix en l'obertura de noves botigues, sinó també en la creació d'ocupació. A la botiga de Fortuna, s'han creat 32 llocs de treball, sumant-se als més de 1.700 empleats que formen part de la cooperativa a la Regió de Múrcia. Aquesta obertura forma part d'una expansió que ha tingut lloc en diverses regions espanyoles durant 2024, amb un total de 15 nous supermercats.

A més, Consum destaca pel seu compromís amb el benestar dels seus empleats. El 2023, la cooperativa va implementar la jornada laboral de 5 dies en totes les seves botigues i plataformes, convertint-se en la primera empresa del sector a fer-ho. També va aplicar una pujada salarial del 3,6% per a tots els seus treballadors el 2024.

El 2025, obrirà també una nova botiga a Ciudad Real, que serà una de les més grans, amb una superfície de 4.600 metres quadrats. Aquesta ubicació estratègica a prop del pavelló Quijote Arena, permetrà als clients accedir fàcilment i gaudir d'una experiència de compra més còmoda.