Avui arriba a Lidl una autèntica bogeria per a la teva cuina per menys de 14 euros

Lidl ha incorporat a les seves botigues un innovador cuitor d'ous que promet facilitar la preparació d'ous al punt desitjat. Aquest electrodomèstic, disponible des d'avui, destaca pel seu disseny funcional i característiques avançades, oferint una excel·lent relació qualitat-preu. Amb un preu increïble, es presenta com una opció assequible per als amants de la cuina pràctica.

Per què comprar el cuitor d'ous de Lidl

Aquest cuitor d'ous compta amb un control electrònic del temps de cocció, permetent ajustar amb precisió el grau de duresa desitjat: tou, mitjà o dur. Gràcies al seu selector giratori, és possible cuinar fins a set ous simultàniament, cadascun amb el punt de cocció perfecte. Aquesta versatilitat el converteix en una eina ideal per a famílies amb diferents preferències.

La cassola de cocció està fabricada en acer inoxidable, assegurant durabilitat i una distribució uniforme de la calor. Inclou una cistella de cocció de plàstic amb mànec, facilitant l'extracció i refredament dels ous un cop llestos. A més, el dispositiu emet un senyal acústic en finalitzar el procés de cocció, evitant que els ous es passin de punt.

El cuitor d'ous ve equipat amb un got mesurador que incorpora un punxó per perforar els ous abans de la cocció, prevenint possibles esquerdes. Tant la cistella de cocció, la tapa com el got mesurador són aptes per a rentavaixelles, cosa que facilita la seva neteja i manteniment. A més, disposa d'un pràctic enrotllador de cable per a un emmagatzematge més còmode.

Amb una potència de 450 W, aquest electrodomèstic garanteix una cocció ràpida i eficient. El seu disseny compacte i funcional s'adapta a qualsevol cuina, oferint una solució pràctica per a aquells que busquen simplificar la preparació d'ous sense sacrificar qualitat.

Des d'avui ja disponible a botigues

El nou cuitor d'ous de Lidl està disponible a totes les botigues de la cadena a partir d'avui, coincidint amb el llançament del seu nou fullet d'ofertes. Amb un preu de 13,99 euros, representa una inversió accessible per millorar l'eficiència a la cuina. La combinació de les seves característiques avançades i el seu cost assequible el converteixen en una opció atractiva per a una àmplia gamma de consumidors.

Aquest producte s'afegeix a la línia d'electrodomèstics de cuina de Lidl, reconeguda per oferir solucions pràctiques i de qualitat a preus competitius. La incorporació del cuitor d'ous reforça el compromís de la cadena amb la innovació i la satisfacció de les necessitats dels seus clients.

Per a aquells que busquen una manera senzilla i efectiva de preparar ous al gust, aquest cuitor d'ous es presenta com una eina indispensable. La seva facilitat d'ús, juntament amb les opcions de personalització de la cocció, el fan adequat tant per a cuiners novells com experimentats.

No perdis l'oportunitat d'adquirir aquest pràctic electrodomèstic a la teva botiga Lidl més propera. Podràs gaudir d'ous cuits a la perfecció en cada ocasió. Amb la seva arribada al mercat, Lidl continua demostrant el seu compromís amb la qualitat i l'accessibilitat en els seus productes per a la llar.

