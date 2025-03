Ni microones ni nevera: l'electrodomèstic de Lidl que necessites si o si a la cuina

Lidl sap que molts busquem productes que facin les nostres tasques més fàcils sense sacrificar espai. Especialment en cuines petites, és essencial comptar amb electrodomèstics que siguin compactes i funcionals. Per això mateix, Lidl té una opció que compleix amb aquests requisits i promet ser el company ideal perquè no et falti de res a la cuina.

Cuina sense límits: versatilitat i funcions per a tots els gustos

Aquest mini forn de sobretaula és una opció versàtil que et permetrà realitzar diferents tipus de coccions aptes per elaborar múltiples receptes. Amb tres combinacions de grill i cocció, pots triar entre calor superior, calor inferior o una combinació d'ambdós. A més, el control de temperatura és continu, permetent ajustar la temperatura des dels 70 fins als 230 °C.

El forn també compta amb un temporitzador de fins a 60 minuts, el que et permet programar la cocció sense haver d'estar pendent. També té una funció addicional de funcionament continu, ideal per a aquelles receptes que requereixen més temps de cocció. Aquest mini forn de sobretaula ha estat dissenyat per oferir-te cuinar amb facilitat, adaptant-se a les teves necessitats i estalviant espai a la teva cuina.

La cavitat de cocció té una capacitat de 14 litres i compta amb tres nivells d'inserció diferents. Això et permet cuinar diverses preparacions al mateix temps, optimitzant el temps i l'espai. Amb aquest forn, no hauràs de preocupar-te per la falta d'espai, ja que el seu disseny compacte s'ajusta perfectament a qualsevol cuina.

Compacte, potent i accessible: la solució ideal de Lidl

El mini forn de sobretaula té una potència de 1300 W, el que assegura un escalfament ràpid i una distribució uniforme de la calor. Això és especialment útil quan es necessita cuinar o escalfar aliments de manera ràpida i eficient. A més, la seva mida compacta (40,5 x 27,0 x 34,0 cm) el fa ideal per a cuines amb espai limitat, permetent utilitzar-lo sense que ocupi massa espai a la superfície de treball.

Aquest forn de sobretaula inclou diversos accessoris pràctics, com una graella, una safata de forn, pinces d'extracció i una safata recollimigues extraïble. Aquests accessoris faciliten tant la cocció com la neteja, fent d'aquest producte una opció completa per a aquells que busquen comoditat a la cuina. El seu fàcil manteniment el converteix en una eina perfecta per a l'ús diari.

Per 44,99 euros, aquest mini forn de sobretaula de Lidl es presenta com una opció accessible i d'alta qualitat per a qualsevol llar. La relació qualitat-preu és una de les característiques més valorades pels consumidors, que troben en aquest producte una solució pràctica i econòmica. Aquest forn és perfecte tant per a aquells que viuen sols com per a aquells que necessiten un electrodomèstic addicional per complementar la seva cuina.

Aquest mini forn és un excel·lent aliat per preparar les teves receptes preferides amb rapidesa i sense complicacions. Si busques una opció compacta, potent i econòmica per enfornar, escalfar o rostir, aquest producte de Lidl és l'elecció perfecta.

Preus i ofertes actualitzats el dia 15/03/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis