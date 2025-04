Ningú coneixia aquest utensili de cuina de Lidl i ho fa tot per tu: quina barbaritat

Lidl ofereix solucions pràctiques per a aquells que busquen facilitar la preparació d'aliments a la cuina. Comptar amb electrodomèstics adequats pot fer que tasques com picar carn o fer salsitxes siguin molt més ràpides i senzilles. Amb opcions versàtils i eficients, és possible gaudir d'una cuina més àgil sense sacrificar qualitat.

Una eina que arriba per completar la teva cuina

L'eina de Lidl és increïblement versàtil i perfecta, amb 4 accessoris intercanviables que s'adapten a diferents tipus de preparacions. Inclou discos perforats de diferents mides per aconseguir des d'un picat gruixut fins a un de fi, així com accessoris per fer salsitxes, mandonguilles i fins i tot galetes. A més, la seva fulla d'acer inoxidable assegura un tall net i durador, facilitant el treball sense complicacions.

A més, el sistema d'enrotllacable permet guardar el cable de manera ordenada quan no s'està utilitzant. Gràcies al seu disseny compacte, aquesta eina no ocupa massa espai a la teva cuina. És higiènica, fàcil de desmuntar i netejar, cosa que estalvia temps i esforç després de cada ús.

Una oferta immillorable només aquesta setmana

Lidl ofereix aquesta eina a un preu increïblement competitiu de només 26,99 euros. Aquest preu és molt assequible considerant la funcionalitat, durabilitat i versatilitat que ofereix el producte. Amb una sola despesa, tindràs una eina multifuncional que et servirà per a una gran varietat de tasques a la cuina, estalviant-te la necessitat de comprar diferents electrodomèstics per a cada tasca específica.

El conjunt inclou tots els accessoris necessaris com una tremuja de farciment amb empenyedor, tres discos perforats de diferents mides. Igualment porta accessoris addicionals com el passapuré, l'accessori per a salsitxes i l'accessori per a mandonguilles. A més, inclou receptes que et permetran treure-li el màxim profit.

La capacitat de processar fins a 1 kg de carn per minut la fa ideal per a aquells que volen preparar grans quantitats de carn sense perdre temps. Ja sigui per fer hamburgueses, mandonguilles o preparar carn picada per a altres plats, aquesta eina compleix amb totes les expectatives pel que fa a rendiment. A més, el seu disseny robust i materials de qualitat garanteixen que la inversió valgui la pena a llarg termini.

El producte és una excel·lent opció per a aquells que desitgen un rendiment ràpid i sense complicacions, sense haver de gastar una fortuna. El preu de 26,99 euros és una inversió que es recupera ràpidament, especialment per a aquells que gaudeixen de preparar la seva carn a casa. Amb aquesta eina de Lidl, tenir el control total sobre el que prepares a la cuina mai no ha estat tan fàcil i assequible.

Preus i ofertes actualitzats el dia 15/04/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis